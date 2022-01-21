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Национальный рейтинг губернаторов: Александр Цыбульский на 54-м месте

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за январь-февраль 2022 года.

Эксперты отмечают, что в свете последних событий на распределение мест региональных лидеров повлияла федеральная повестка. Что, впрочем, вызывает сомнения у наблюдателей от нашей редакции. Зато оперативные меры против взрыва заболеваемости коронавирусом на местах, несомненно, учитывались при выставлении оценок.

Итак…

Первые три места рейтинга заняли: Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская обл.), Александр Дрозденко (Ленинградская обл.).

Последние три: Николай Любимов (Рязанская обл.), Алексей Цыденов (Республика Бурятия), Валентин Коновалов (Республика Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 54-м месте.

 

28 февраль 07:49 | : Политика

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