Александр Цыбульский готов снять QR-коды на территории Поморья

Подготовку такого решения глава Архангельской области мотивирует снижением суточного количества заболевших и увеличение числа выздоровевших.
— Мы видим, что заболеваемость стремительно идет на спад. Это отлично. Такая ситуация позволяет нам переходить к постепенному смягчению действующих ограничений, в том числе отменить требование по предъявлению QR-кодов в общественных местах, - цитирует Александра Цыбульского пресс-служба Правительства региона.
Вопрос о послаблении будет решен в ближайшие дни (возможно, и часы).
С воскресной информацией пандемийного «фронта» можно ознакомиться здесь.