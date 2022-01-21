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Александр Цыбульский готов снять QR-коды на территории Поморья

Подготовку такого решения глава Архангельской области мотивирует снижением суточного количества заболевших и увеличение числа выздоровевших.

— Мы видим, что заболеваемость стремительно идет на спад. Это отлично. Такая ситуация позволяет нам переходить к постепенному смягчению действующих ограничений, в том числе отменить требование по предъявлению QR-кодов в общественных местах, - цитирует Александра Цыбульского пресс-служба Правительства региона.

Вопрос о послаблении будет решен в ближайшие дни (возможно, и часы).

С воскресной информацией пандемийного «фронта» можно ознакомиться здесь.

28 февраль 06:48 | : Политика

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