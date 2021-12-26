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Соломбальцы, о вас помнят. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе случилось на редкость мало информации о деятельности народных избранников столицы Поморья. Не только в официальных СМИ, но и в соцсетях. Поэтому, чем богаты…

Депутат Вячеслав Широкий (ЕР) проанализировал, как городская власть выполняет свои обещания, данные в далеком 2018-м (и совсем другими персоналиями) жителям Соломбальского округа.

Вячеслав Широкий:

- В этом году планируется строительство тротуара вдоль социальных учреждений округа, городской больницы №7, 62 школы, клуба "Орден", и ремонт проезда от Ярославской до Адмирала Кузнецова. Это станет возможным благодаря тому, что клуб Орден в прошлом году победил в проекте "народного бюджетирования", где защитил обустройство тротуара с парковочной зоной вдоль своего учреждения.

Городские власти решили закрыть проблему в комплексе и проектируют тротуар на оставшейся части Ярославской до улицы Красных Партизан, где проведут ремонт проезда между Ярославской и Кузнецова внутри квартала, между территориями больницы и школы 62. Таким образом, проблема доступности социальных объектов в Соломбале будет решена. 

Спасибо всем причастным! Тем, кто добивался этого всевозможными путями и, конечно, Администрации города и лично Главе города Дмитрию Мореву. Остается в этом году провести работы качественно и в срок. Вопрос запуска автобусного маршрута с обустройством остановки на этом участке Ярославской буду решать уже в этом году, считаю такая возможность есть, и она требует внимания властей.

И еще парочка протокольных мероприятий (о встрече городских депутатов со старшим госудумовским коллегой читайте здесь). Вот, собственно, и всё…

27 февраль 09:56 | : Политика

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