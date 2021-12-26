Северодвинский «Севмаш» попал под санкции

Санкции введены Евросоюзом как экономический ответ на начало военной спецоперации на Украине.
«Жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, включая Администрацию президента, Минобороны, Службу внешней разведки (СВР) и другие государственные организации, а также компании энергетического, военно-промышленного, финансового и авиастроительного секторов России, которым ограничат доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям» - комментирует событие агентство ТАСС.
Кроме «Севмаша» в санкционный список вошли: "Туполев", "Сухой", ракетно-космический центр "Прогресс", "Калашников", "Ростех", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", РЖД, "Камаз", "Совкомфлот", "Ростех-Азимут", Объединенная судостроительная компания и другие.
По данным редакции, на самом «Севмаше» не унывают…