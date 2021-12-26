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Северодвинский «Севмаш» попал под санкции

Санкции введены Евросоюзом как экономический ответ на начало военной спецоперации на Украине.

«Жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, включая Администрацию президента, Минобороны, Службу внешней разведки (СВР) и другие государственные организации, а также компании энергетического, военно-промышленного, финансового и авиастроительного секторов России, которым ограничат доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям» - комментирует событие агентство ТАСС.

Кроме «Севмаша» в санкционный список вошли: "Туполев", "Сухой", ракетно-космический центр "Прогресс", "Калашников", "Ростех", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", РЖД, "Камаз", "Совкомфлот", "Ростех-Азимут", Объединенная судостроительная компания и другие.

По данным редакции, на самом «Севмаше» не унывают…

26 февраль 09:54 | : Политика

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