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Александр Цыбульский избран секретарем реготделения "Единая Россия"

За кандидатуру Александра Цыбульского проголосовали единогласно делегаты отчетно-выборной конференции.

Избранный секретарь реготделения наметил курс на дальнейшую работу отделения: выполнение региональной программы ускоренного социально-экономического развития Архангельской области «Вместе мы сильнее», которая стала частью народной программы «Единой России».

— Этот документ родился как итог совместной работы в соавторстве с жителями Архангельской области, как ответ на запросы людей. Конечно, это «живой» документ и должен постоянно актуализироваться, соответствуя времени, нашим возможностям и насущным ожиданиям людей, – отметил Александр Цыбульский. – Для реализации задач есть все необходимые инструменты и ресурсы: национальные и партийные проекты, стратегия развития Архангельской области, государственные и местные программы, поддержка федерального центра. При этом людям важно понимать, что будет сделано в их дворе, в их поселке. Наша задача – чтобы жители региона увидели конкретный результат и почувствовали позитивные изменения на себе.

В завершение своего выступления Александр Цыбульский вручил благодарности однопартийцам за активную и продуктивную работу.

Кроме этого, на конференции утвердили отчет президиума регионального политического совета Архангельского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Также избрали новый состав региональных контрольной комиссии и политсовета, а также президиума политсовета.

26 февраль 08:18 | : Политика

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