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"Это закономерный итог". Дмитрий Морев о событиях на Украине

Глава Архангельска Дмитрий Морев выразил свою позицию о событиях, происходящих на Украине:

"Все, что происходило и происходит сейчас на Украине - это закономерный итог прихода к власти агрессивно настроенного меньшинства националистов. И, к сожалению, это уже не первый случай в мировой истории.

Государство, в котором большинство людей опасается в незнакомых компаниях говорить на родном, русском языке, где открыто действуют частные националистические батальоны, а руководство страны меняется в результате боевых госпереворотов, всегда представляет опасность - для собственного народа и окружающих соседей.

8 лет назад жители ДНР и ЛНР нашли в себе силы противостоять нацизму и унижению в собственной стране. Они закрылись от непонятного им правительства, полностью потеряли веру властям Украины и находились в обстановке гуманитарной катастрофы.

В ДНР и ЛНР живут русские люди, многие из них граждане России. И на кого им рассчитывать, на кого надеяться, когда их дома обстреливают националисты и профессиональные военные? На русских, на своих.

Хотят ли русские войны? Нет. И 8 лет безуспешной дипломатии, поиска выхода, переговоров - тому подтверждение. Можем ли мы бросить людей на Донбассе? Нет. А после заявлений о вхождении Украины в НАТО, о желании Украины заполучить ядерное вооружение, это уже не только проблема ДНР и ЛНР, это реальная угроза России.

Жители ДНР и ЛНР не террористы, как их пытаются представить власти Украины. Они не устраивают теракты в Киеве, не захватывают школы с заложниками. Зато террористами точно можно назвать тех, кто под чутким руководством СБУ каждую неделю направляет нам сообщения о минировании наших школ и иных учреждений Архангельска. Тех, кто создал на Украине массовую сеть кибермошенников, выманивающих последние деньги у наших доверчивых пенсионеров и работников социальной сферы.

Уверен, что все возможности избежать столкновения и найти мирное решение были использованы Президентом России Владимиром Путиным. Уверен и в том, что медлить было уже нельзя. Не сомневаюсь, что все мероприятия по демилитаризации Украины будут выполнены нашими военными четко и в срок. Потому что сила в правде".

25 февраль 12:30 | : Политика

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