"Единая Россия" в Архангельской области готова помочь беженцам в обустройстве

На базе Архангельской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» открыт консультационно-правовой центр для эвакуируемых из Донбасса жителей. Также свою работу продолжает волонтерский центр «Единой России».
Сергей Эммануилов, руководитель Архангельской региональной общественной приемной партии и волонтерского центра рассказал о готовности принять жителей ЛНР и ДНР. «Мы чувствуем высокую ответственность в части быстрого реагирования по решению тех нужд и проблем, с которыми столкнутся вновь прибывшие в наш регион жители ДНР и ЛНР, — отмети он. — На территории Архангельской области мы уже имеем опыт взаимодействия с жителями ДНР и ЛНР и оказания им помощи. Плюс за последние два года у нас сложился большой опыт в части оказания волонтерской помощи в условиях пандемии. Сейчас мы интенсивно готовимся, отрабатываем возможные алгоритмы тех или иных ситуаций, с которыми могут столкнуться прибывающие граждане. В этом испытании мы готовы абсолютно по всем направлениям подставить им своё плечо и оказать необходимую помощь».
Софья Смолина, заместитель руководителя волонтерского центра партии, рассказала об основных направлениях деятельности центра в сложившейся ситуации. «Мы уже вовсю готовимся к тому, чтобы принять жителей ДНР и ЛНР, которые прибудут в Архангельскую область, — говорит она. —Начал свою работу консультационно-правовой центр, где можно получить как юридические консультации, так и помощь в бытовых вопросах. Центр будет работать на постоянной основе.
Волонтеры «Единой России» будут встречать прибывших людей из ДНР и ЛНР, помогать в их размещении. Уже сейчас волонтеры партии совместно с региональным отделением «Красного креста» собирают гуманитарную помощь. Если вы хотите помочь, то средства первой необходимости можно передать в «Красный крест», который располагается по адресу Архангельск, Набережная Северной Двины, дом 98. Кроме того, можно передать игрушки для детей в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу Архангельск, Набережная Северной Двины, дом 96».
Нарине Асоян, юрист Архангельского регионального исполкома «Единой России», подробнее остановилась на работе консультационно-правового центра: «Наш центр будет давать правовые консультации по вопросам получения социальных выплат, гражданства Российской Федерации, по сбору документов для определения детей в учреждения дошкольного и школьного образования, по вопросам трудоустройства. Большой плюс в том, что людям, прибывающим из Донбасса, не надо будет обращаться в различные ведомства и организации, центр будет оказывать комплексную поддержку. Помимо юристов правового центра мы также планируем привлечь специалистов миграционной службы Архангельской области, государственного юридического бюро и других специалистов».
Обратиться в центр могут все жители, прибывшие из ДНР и ЛНР (как централизованно, так и в частном порядке), лично по адресу Архангельск, Набережная Северной Двины, дом 96 или позвонив по телефонам 8(8182) 28-66-02, 8-921-082-79-92.
Подпись к фото: 23 февраля в режиме ВКС состоялось заседание представителей регионального консультационно-правового центра «Единой России» с коллегами из других регионов по вопросам оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса