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Дмитрий Морев обсудил с митрополитом Корнилием помощь беженцам с Донбасса

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и глава Архангельска Дмитрий Морев обсудили сотрудничество городской администрации и Архангельской епархии на встрече 22 февраля.

Разговор состоялся в епархиальном управлении. В беседе приняли участие секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов и главный архитектор Михаило-Архангельского кафедрального собора Дмитрий Яскорский.

Предметом встречи стала предстоящая реконструкция площади, прилегающей к Михаило-Архангельскому кафедральному собору в Архангельске. Стороны высоко оценили потенциал взаимодействия по этому вопросу муниципальной власти и Архангельской епархии. Митрополит Корнилий поблагодарил Дмитрия Морева за внимание к предложениям епархии и деликатный подход к планируемому благоустройству площади, которая обладает глубоким символическим значением для областной столицы в силу того, что на ней располагается кафедральный соборный храм в честь Архистратига Божия Михаила и памятник архитектуры Сурское подворье, которое нуждается в восстановлении исторического облика.

Вторым вопросом повестки встречи стало участие Архангельской епархии в приеме беженцев из Донбасса, которые в ближайшее время прибудут в регион. Митрополит Корнилий заверил Дмитрия Морева в том, что духовенство и миряне епархии окажут духовную и материальную помощь тем, кто в этом нуждается.

Участники разговора высоко оценили имеющийся уровень взаимодействия епархии муниципальной власти и заверили в готовности продолжать конструктивное сотрудничество на благо жителей Русского Севера.

Напомним, предыдущая встреча митрополита Корнилия с Дмитрием Моревым состоялась в декабре 2021 года в администрации областной столицы.

(по материалам Архангельской епархии)

23 февраль 09:16 | : Политика / Верую

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