Администрация Архангельска взяла под опеку парусный спорт

Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что впервые за многие годы масштабное переоснащение идет на тренировочных базах водных видов спорта.
В парусный центр «Норд» буквально на днях поступило 8 новых лодок детского класса «Оптимист».
- Почти миллион рублей был выделен из городского бюджета на улучшение материальной базы спортшколы. Старые лодки были непригодны для ремонта, а вновь приобретенные придадут новое качество тренировкам. Их отличительная особенность – яркие паруса. Это упростит работу тренера и юных спортсменов, обеспечит безопасность – такую яхту видно издалека, - пояснил Дмитрий Морев.
За счет средств федерального Минспорта еще две спортшколы Архангельска получили новые плавсредства – для развития гребного спорта. Приобретены 5 байдарок-двоек, 3 из них предназначаются для Исакогорского детско-юношеского центра, еще две – для спортшколы имени Соколова в Соломбале.
Все лодки пришли полностью готовые к эксплуатации, с началом сезона тренировок на воде воспитанники спортшкол смогут выходить на них на реку.