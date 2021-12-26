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Администрация Архангельска взяла под опеку парусный спорт

Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что впервые за многие годы масштабное переоснащение идет на тренировочных базах водных видов спорта.

 В парусный центр «Норд» буквально на днях поступило 8 новых лодок детского класса «Оптимист».

- Почти миллион рублей был выделен из городского бюджета на улучшение материальной базы спортшколы. Старые лодки были непригодны для ремонта, а вновь приобретенные придадут новое качество тренировкам. Их отличительная особенность – яркие паруса. Это упростит работу тренера и юных спортсменов, обеспечит безопасность – такую яхту видно издалека, - пояснил Дмитрий Морев.

За счет средств федерального Минспорта еще две спортшколы Архангельска получили новые плавсредства – для развития гребного спорта. Приобретены 5 байдарок-двоек, 3 из них предназначаются для Исакогорского детско-юношеского центра, еще две – для спортшколы имени Соколова в Соломбале.

 Все лодки пришли полностью готовые к эксплуатации, с началом сезона тренировок на воде воспитанники спортшкол смогут выходить на них на реку.

 

22 февраль 12:43 | : Политика

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