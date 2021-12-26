Народный фронт недоволен ценами на ПЦР-тесты в Архангельске

Народный фронт вновь провел мониторинг стоимости ПЦР-тестирования в Архангельске. В конце января общественники обратились в управление Федеральной антимонопольной службы с предложением отрегулировать высокие цены на ПЦР-тесты. Вторая проверка показала, что частные и государственные медицинские организации не уменьшили стоимость исследования. Средняя стоимость ПЦР-теста в Архангельске составила 1500 руб.
Так, в областном центре медицинская лаборатория «Инвитро» делает ПЦР-тест за 1990 руб., за эти деньги пациентам предлагают «на вынос» набор для самостоятельного забора биоматериала. Частная медицинская лаборатории «Гемотест» также не снизила цену на ПЦР-тест, она составляет 2020 руб.
В государственных медицинских учреждениях относительно недорого можно сделать ПЦР-тест: в Архангельском кожно-венерологическом диспансере за анализ берут 1200 руб., в областной клинической больнице за тест нужно будет отдать 1422 руб., а в поликлинике РЖД – 1710 руб.
«Прохождение ПЦР-тестирования – необходимая мера для населения. Однако она становится предметом обогащения отдельных медицинских лабораторий. Мы провели повторный мониторинг и не заметили снижения цен в частных и государственных лабораториях, – сказал руководитель исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров. – В начале февраля генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети. Надеемся, что проверки прокуратуры дадут свои положительные результаты и цены на ПЦР-тесты пойдут на снижение».
Стоит отметить, что в Архангельске запустили центр экспресс-тестирования на коронавирус. Он работает круглосуточно и бесплатно. Еще четыре пункта экспресс-тестирования открылись с 8 февраля в Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и поселке Октябрьский Устьянского района.