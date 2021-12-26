Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт недоволен ценами на ПЦР-тесты в Архангельске

Народный фронт вновь провел мониторинг стоимости ПЦР-тестирования в Архангельске. В конце января общественники обратились в управление Федеральной антимонопольной службы с предложением отрегулировать высокие цены на ПЦР-тесты. Вторая проверка показала, что частные и государственные медицинские организации не уменьшили стоимость исследования. Средняя стоимость ПЦР-теста в Архангельске составила 1500 руб.

Так, в областном центре медицинская лаборатория «Инвитро» делает ПЦР-тест за 1990 руб., за эти деньги пациентам предлагают «на вынос» набор для самостоятельного забора биоматериала.  Частная медицинская лаборатории «Гемотест» также не снизила цену на ПЦР-тест, она составляет 2020 руб.

В государственных медицинских учреждениях относительно недорого можно сделать ПЦР-тест: в Архангельском кожно-венерологическом диспансере за анализ берут 1200 руб., в областной клинической больнице за тест нужно будет отдать 1422 руб., а в поликлинике РЖД – 1710 руб.

«Прохождение ПЦР-тестирования – необходимая мера для населения. Однако она становится предметом обогащения отдельных медицинских лабораторий. Мы провели повторный мониторинг и не заметили снижения цен в частных и государственных лабораториях, – сказал руководитель исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров. – В начале февраля генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети. Надеемся, что проверки прокуратуры дадут свои положительные результаты и цены на ПЦР-тесты пойдут на снижение».

Стоит отметить, что в Архангельске запустили центр экспресс-тестирования на коронавирус. Он работает круглосуточно и бесплатно. Еще четыре пункта экспресс-тестирования открылись с 8 февраля в Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и поселке Октябрьский Устьянского района.

22 февраль 11:48 | : Политика

Главные новости


Архангельский молодняк сманивают в ГИТИС. Абитуриент, остановись и подумай
Канадский майдан – 2. Миссия Трюдо

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (276)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20