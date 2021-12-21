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Валентина Сырова: Архангельск не оставит Донбасс

- Россия и Украина продолжительное время входили в состав одной мощной страны, где люди дружно жили, работали плечом к плечу.

Сегодня мирное население Донбасса и Луганска вынуждено покидать свои дома, бросать нажитое имущество, а самое трагичное - своих родных и близких. Сложно представить, перед каким страшным выбором оказываются семьи, вынужденные спасая своих детей, оставлять в смертельной опасности своих отцов, мужей и сыновей.

В этой ситуации, мы, как братский и неравнодушный к беде ближнего народ, не можем оставаться в стороне. И пусть у нас у самих немало неразрешенных проблем, мы обязательно протянем руку помощи беженцам.

Уверена, каждый архангелогородец, поставив себя на место людей, в одночасье лишившихся мирного неба и крыши над головой, с большим пониманием отнесется к решению властей всех уровней - дать защиту и кров народу из Донбасса и Луганска.

Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова

 

 

21 февраль 18:09 | : Политика

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