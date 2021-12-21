У архангельских волонтеров "Единой России" расширяется спектр задач

Несмотря на то, что постепенно количество заболевших коронавирусом в регионе начинает снижаться, региональный волонтёрский центр «Единой России» продолжает активную работу.
За прошедшую неделю, с 14 по 20 февраля, в черте Архангельска и Приморского района силами автоволонтёров «Единой России» было доставлено 140 наборов лекарств для больных ковидом. Продолжается помощь автоволонтёров врачам Северного медицинского центра им. Н. А. Семашко по доставке их на дом к пациентам. Также оказывается адресная помощь жителям: расчистка дворов от снега, доставка продуктов питания и лекарств на дом.
Как рассказала Софья Смолина (на фото), заместитель руководителя Архангельского регионального волонтёрского центра партии «Единая Россия», всего за прошедшую неделю на выездах по адресам работали 12 автоволонтёров. За это время в их дружной команде появился ещё один неравнодушный водитель. «Мы благодарны за помощь, оказанную депутатом Госдумы Михаилом Кисляковым, — говорит Софья Смолина. — Он оказал финансовую помощь, которая была направлена на возмещение расходов на бензин для наших автоволонтёров».
«В сегодняшней непростой ситуации, связанной с волной беженцев с Донбасса, круг задач волонтёрского центра расширяется, — отмечает Софья Смолина. — Мы продолжаем оказывать помощь гражданам и врачам, связанную с пандемией коронавируса. При этом сегодня в Архангельской области уже прорабатываются вопросы по оказанию помощи беженцам. И мы готовы быстро мобилизовать свои силы, как только в этом возникнет необходимость».