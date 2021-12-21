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Александр Спиридонов: Мы разделяем боль жителей Донбасса

Сводная группа из добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и движения «Мы вместе» под руководством замруководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области

 Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

«Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов», - сказал Андрей Турчак.

По его словам, актив «Единой России» в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.

«Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения – помогают там, где помощь реально необходима», - добавил он.

«Сейчас все с огромным напряжением и болью в сердце смотрят за ситуацией в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Приходят ужасные кадры о разрушенных после обстрелов домах мирных жителей. Поступает информация, что в республиках действуют диверсионные группы, уничтожающие инфраструктуру, оставляя людей без воды, электричества и тепла.

Люди боятся за свои семьи, боятся за жизнь своих детей и бегут от войны.

Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что в России им будет оказана необходимая помощь.

Мы безусловно поддерживаем это решение! Об этом уже сказал и Губернатор Александр Витальевич Цыбульский, главы Архангельска, Северодвинска и районов области.

Земляки! Сейчас именно та минута, когда мы должны проявить единую гражданскую позицию - оказать помощь и поддержку людям, которые бегут к нам, спасаясь от ужасов войны.

Уже сейчас на передовой приёма беженцев в Ростовской области им оказывают медицинскую и юридическую помощь, направляют в пункты временного размещения. По всей стране разворачиваются пункты гуманитарной помощи», - комментирует Александр Спиридонов.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ». Также депутаты «Единой России» окажут помощь беженцам - парламентарии посетят пункты временного размещения беженцев и окажут людям необходимую поддержку.

21 февраль 12:00 | : Политика

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