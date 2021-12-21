Ну, за тротуары! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На прошедшей неделе народные избранники столицы Поморья занимались благоустройством жизни своих избирателей. Кто-нибудь скажет, что «это мелочи»?
Михаил Федотов (ЕР) заботился о безопасности пешего движения в опекаемой им Маймаксе. Обильные снегопады сделали тротуары округа практически непроходимыми. И виновато в этом не столько «Мезенское дорожное управление» (хотя оно само вины с себя не снимает), но и подрядчик, который проектировал ремонт ул. Победы. По мнению депутата, работы проводились без привязки к местным климатическим условиям.
Михаил Федотов:
- Во-первых, они (тротуары) вплотную примыкают к проезжей части, так что при чистке дороги снежный вал идёт на тротуар. Снег с дороги убирать некуда, поэтому приходится «заваливать» тротуар. Во-вторых, уборке снега на самих тротуарах мешают столбы – опоры уличного освещения. Они расположены посреди тротуара, что значительно затрудняет его прочистку. Решением проблемы может быть обустройство новых тротуаров.
Кроме того, в самом плачевном состоянии пребывает тротуар вдоль ул. Капитана Хромцова. Где и в дождливую погоду не пройти, и большегрузы мешают пешеходному движению. Депутат обратился к главе Архангельска с настоятельной просьбой зарезервировать в бюджете средства на решение этих проблем.
Петр Ватутин (СР) добился установки водоразборной колонки по адресу ул. Ярославская, 59.
Петр Ватутин:
- Долгое время колонка возле этого дома находилась в нерабочем состоянии. Людям приходилось «ловить» водовозку или ходить к знакомым в соседние дома, которые подключены к централизованной системе водоснабжения. Это было крайне неудобно, особенно для семей с детьми.
Жители Соломбалы благодарны депутату за заботу, что, не скрывая, высказывают в соцсетях. Он, в свою очередь, благодарит «РВК-Архангельск» за быстроту реакции.
Конечно странно (мягко говоря) читать в начале третьего десятилетия XXI века о необходимости ходить в городе по воду с ведрами… но, что есть, то есть.
Глава Архангельска поблагодарил Ивана Воронцова за помощь детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях.
В конце 2021 года неравнодушные граждане, воодушевленные примером депутата, собрали подарки для 1879 детей с инвалидностью и детей из многодетных малообеспеченных семей, семей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства.
Дмитрий Морев отметил подвижничество Ивана Воронцова благодарственным адресом:
- Мы рады, что уже стало доброй традицией в преддверии Нового года проводить городскую благотворительную акцию «Подарим детям Новый год!». В этом году были собраны сладости, игрушки, канцелярские товары, наборы для творчества, развивающие игры. Благодарю всех собравшихся сегодня за то, что откликнулись и приняли участие в благотворительной акции, подарили детям радость.
Еще бы у нас меньше стало детей, попадающих в подобные жизненные ситуации. Но это, как говорится, по умолчанию.