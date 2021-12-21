Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ну, за тротуары! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На прошедшей неделе народные избранники столицы Поморья занимались благоустройством жизни своих избирателей. Кто-нибудь скажет, что «это мелочи»?

Михаил Федотов (ЕР) заботился о безопасности пешего движения в опекаемой им Маймаксе. Обильные снегопады сделали тротуары округа практически непроходимыми. И виновато в этом не столько «Мезенское дорожное управление» (хотя оно само вины с себя не снимает), но и подрядчик, который проектировал ремонт ул. Победы. По мнению депутата, работы проводились без привязки к местным климатическим условиям.

Михаил Федотов:

- Во-первых, они (тротуары) вплотную примыкают к проезжей части, так что при чистке дороги снежный вал идёт на тротуар. Снег с дороги убирать некуда, поэтому приходится «заваливать» тротуар. Во-вторых, уборке снега на самих тротуарах мешают столбы – опоры уличного освещения. Они расположены посреди тротуара, что значительно затрудняет его прочистку. Решением проблемы может быть обустройство новых тротуаров.

Кроме того, в самом плачевном состоянии пребывает тротуар вдоль ул. Капитана Хромцова. Где и в дождливую погоду не пройти, и большегрузы мешают пешеходному движению. Депутат обратился к главе Архангельска с настоятельной просьбой зарезервировать в бюджете средства на решение этих проблем.

Петр Ватутин (СР) добился установки водоразборной колонки по адресу ул. Ярославская, 59.

Петр Ватутин:

- Долгое время колонка возле этого дома находилась в нерабочем состоянии. Людям приходилось «ловить» водовозку или ходить к знакомым в соседние дома, которые подключены к централизованной системе водоснабжения. Это было крайне неудобно, особенно для семей с детьми.

Жители Соломбалы благодарны депутату за заботу, что, не скрывая, высказывают в соцсетях. Он, в свою очередь, благодарит «РВК-Архангельск» за быстроту реакции.

Конечно странно (мягко говоря) читать в начале третьего десятилетия XXI века о необходимости ходить в городе по воду с ведрами… но, что есть, то есть.

Глава Архангельска поблагодарил Ивана Воронцова за помощь детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях.

В конце 2021 года неравнодушные граждане, воодушевленные примером депутата, собрали подарки для 1879 детей с инвалидностью и детей из многодетных малообеспеченных семей, семей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства.

Дмитрий Морев отметил подвижничество Ивана Воронцова благодарственным адресом:

- Мы рады, что уже стало доброй традицией в преддверии Нового года проводить городскую благотворительную акцию «Подарим детям Новый год!». В этом году были собраны сладости, игрушки, канцелярские товары, наборы для творчества, развивающие игры. Благодарю всех собравшихся сегодня за то, что откликнулись и приняли участие в благотворительной акции, подарили детям радость.

Еще бы у нас меньше стало детей, попадающих в подобные жизненные ситуации. Но это, как говорится, по умолчанию.  

20 февраль 11:34 | : Политика

Главные новости


Канадский майдан – 2. Миссия Трюдо
Архангельские коммунисты вышли за красную линию

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (244)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20