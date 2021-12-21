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Чиновники отвечают жителям Лешуконии – «нам не до вас»

Своим опытом общения с исполнительной властью делится беспартийный депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев:

- Ежегодно тысячи лешуконцев оказываются в вынужденной транспортной блокаде – автомобильная дорога, связывающая целый район с областным центром, стабильно становится непроходимой из-за паводков, дождей, да и просто отвратительного состояния дорожного полотна.

Но областное правительство и чиновники Лешуконского района, рвущиеся преобразоваться в округ, не планируют менять ситуацию к лучшему в ближайшей перспективе. По их мнению, ежегодная отсыпка четырех километров песко-глиняного направления из общей протяженности более 100 километров способны поддержать дорогу, по которой несколько месяцев в году не может пройти даже специализированная техника, в удовлетворительном состоянии.

Очевидно, если из года в год транспортное сообщение с районом прерывается на несколько недель, то – нет, не способны. Но областное правительство не унывает и продолжает выделять миллионы бюджетных рублей на бессмысленные «танцы с бубнами», надеясь получить дорогу в нормативном состоянии, отсыпав три-четыре километра из ста.

Вот и в своем выступлении на прошедшей сессии заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников подтвердил, что областные чиновники вполне удовлетворены состоянием автодороги Мезень – Лешуконское, а также темпами работ по приведению в нормативное состояние дороги Архангельск – Мезень, и ничего не планируют менять. Как ездили по зимнику и с задраенными наглухо из-за летней пылищи окнами, так предлагается лешуконцам ездить и дальше – минимум до 2026 года, так как денег даже на проектно-сметную документацию ремонта до нормативного состояния дороги до Лешуконского в запланированном бюджете не предусмотрено.

Однако воспрянувшие духом жители «блокадного» района, видя рвение областной власти в ремонте дороги до Мезени, до которой при Орлове никому не было дела, принялись собирать подписи под обращением к губернатору с требованием вспомнить и о тех – почти семи тысячах лешуконцев, которых непогода и паводки ежегодно отрезают от наземного сообщения со всей остальной областью.

И тут же лешуконские чиновничьи интернет-войска сообщили о получении какого-то ответа из областного правительства о выделении 23,5 млн. рублей на «улучшения условий проезда по наиболее проблемным участкам автомобильной дороги». Те же средства, учитывая выросшую стоимость материалов, были потрачены на те же цели и в 2021 году. По оценке специалистов, их хватило на отсыпку чуть более чем трех километров песко-глиняного месива, которое большую часть года представляет собой дорога Мезень – Лешуконское.

А теперь задачка:

Я напомню, протяженность дороги Мезень (от дер. Жердь) – Лешуконское более 100 км. За сколько лет, отсыпая по три-четыре и даже десять километров в год, региональные чиновники приведут эту дорогу в удовлетворительное состояние? Я думаю, ни-ког-да! Поскольку это напрасный мартышкин труд и закапывание бюджетных средств в проблемные участки дороги, которые не становятся от этого менее проблемными. Первый же дождь и лесовозы стабильно превращают все усилия дорожников в пшик!

Тем временем, в Лешуконском районе нет магазинов федеральных сетей и представительств известных транспортных компаний – логистика по «убитой» дороге просто перечеркивает какую бы то ни было выгоду. О чем говорить, если даже продукты в лешуконские магазины нередко привозят из соседней Республики Коми? Впрочем, помнится, кипучую деятельность по ремонту дороги Архангельск – Мезень развили после того, как вознамерились связать наземным сообщением Архангельск и НАО по дороге через Мезень, когда дорога до Мезени была в таком же отвратительном состоянии, как и дорога Мезень – Лешуконское.

Так, может, г-н губернатор захочет организовать наземное сообщение приемлемого качества еще и с Республикой Коми? К примеру, через Лешуконское, разумеется, с ремонтом дороги не только от Архангельска до Мезени, но и от Мезени до Лешуконского, чтобы почти семь тысяч северян, проживающих в этом районе, продолжали ощущать себя частью Архангельской области и имели всесезонную наземную связь с нашим областным центром не только в отчетах чиновников.

  

19 февраль 08:55 | : Политика / Скандалы

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