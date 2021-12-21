Дмитрий Морев в "Ветерке": "Хорошо, а будет еще лучше"

Садик № 113 на ул. Котласская стал одним из участников проекта реновации третьих этажей дошкольных учреждений. Теперь здесь созданы две дополнительных группы для старших дошколят, спортзал и музыкальная гостиная, кабинеты логопеда и психолога. Особая гордость педагогов – оригинальный кабинет ранней профориентации.
Ремонтные работы в детском саду «Ветерок» завершились в январе, и сейчас в новые группы переведены ребята 5-6 лет. А помещения первых этажей освобождены для самых маленьких.
- Родители в полном восторге от изменений, как и дети, которые теперь не хотят уходить из детского сада. Появились и возможности для организации различных кружков. Думаю, что мы займём достойное место среди детских садов города Архангельска, - говорит заведующая детским садом «Ветерок» Юлия Бубнова.
При капремонте третьих этажей детским садам удается не только открыть дополнительные места, но и создать современные пространства для различных занятий. В «Ветерке» это спортзал с атравматичным покрытием, музыкальная гостиная, а также кабинет профориентации. Ребята могут попробовать себя в роли врача, инспектора дорожного движения, продавца – множество костюмов и оборудования помогает развивать фантазию и чувствовать важность занятия.
- Благодаря капитальному ремонту в детском саду открылись две новые группы, и поэтому очередь сократилась на 50 мест. Ещё пять-десять лет назад вопрос предоставления мест в детских садах детям старше 3 лет стоял очень остро. Сейчас очереди для детей от 3 лет уже нет. Теперь наша задача – создать условия малышам от полутора лет и даже младше, если у родителей есть такая потребность. И эта работа будет продолжена при поддержке правительства региона, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
На весь проект по ремонту третьих этажей в четырёх детских садах Архангельска в 2021 году было предусмотрено порядка 91 млн. рублей. В результате в четырех садиках появилось 175 дополнительных мест. С понедельника во вновь созданную группу пойдут и воспитанники детского сада «Лесовичок».
- Благодаря капитальному ремонту в детском саду открылись две новые группы, и поэтому очередь сократилась на 50 мест. Ещё пять-десять лет назад вопрос предоставления мест в детских садах детям старше 3 лет стоял очень остро. Сейчас очереди для детей от 3 лет уже нет. Теперь наша задача – создать условия малышам от полутора лет и даже младше, если у родителей есть такая потребность. И эта работа будет продолжена при поддержке правительства региона, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
На весь проект по ремонту третьих этажей в четырёх детских садах Архангельска в 2021 году было предусмотрено порядка 91 млн. рублей. В результате в четырех садиках появилось 175 дополнительных мест. С понедельника во вновь созданную группу пойдут и воспитанники детского сада «Лесовичок».