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Прокуратура Архангельской области поставила крест на депутатской карьере Аднобаева

Прокурор области обратился в Няндомский районный суд с административным исковым заявлением о возложении обязанности на Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа на ближайшем после вступления решения суда в законную силу заседании представительного органа досрочно прекратить полномочия депутата Аднобаева Р.М.

Установлено, что депутатом допущены грубые нарушения обязанностей, установленных в сфере противодействия коррупции, в виде уклонения от декларирования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги.

Несмотря на допущенные депутатом нарушения, представительный орган уклонился от досрочного прекращения его полномочий, что послужило основанием для обращения прокурора с соответствующим иском в суд.

Няндомским районным судом административное исковое заявление прокурора области удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

18 февраль 11:16 | : Политика / Скандалы

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