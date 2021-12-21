Прокуратура Архангельской области поставила крест на депутатской карьере Аднобаева

Прокурор области обратился в Няндомский районный суд с административным исковым заявлением о возложении обязанности на Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа на ближайшем после вступления решения суда в законную силу заседании представительного органа досрочно прекратить полномочия депутата Аднобаева Р.М.
Установлено, что депутатом допущены грубые нарушения обязанностей, установленных в сфере противодействия коррупции, в виде уклонения от декларирования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги.
Несмотря на допущенные депутатом нарушения, представительный орган уклонился от досрочного прекращения его полномочий, что послужило основанием для обращения прокурора с соответствующим иском в суд.
Няндомским районным судом административное исковое заявление прокурора области удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.