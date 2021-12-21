Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске пройдет второй конкурс губернаторских грантов.

Презентация проекта состоялась на совместном заседании общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» и совета регионального отделения РВИО.

Мероприятие прошло на базе института открытого образования в режиме-онлайн. В совещании приняли также участие главы муниципальных образований, члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты РВИО — всего более 200 человек. Участников поприветствовал председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества Иван Новиков.

Общественникам рассказали, как претендовать на получение грантовой поддержки. Напомним, Губернаторскому центру — год. Это единый оператор грантов Правительства региона. За один год центр построил инфраструктуру одного из самых прозрачных конкурсов грантов в стране, умножил в два раза финансирование НКО, поддержал 71 проект на сумму более 60 млн. рублей, выстроил взаимодействие с фондом президентских грантов.

Сам же конкурс губернаторских грантов будет проводиться на единой цифровой платформе — грантыгубернатора.проразвитие29.рф. Здесь осуществляется подача заявок, экспертиза оценок и сдача отчетности. По словам генерального директора губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Григория Ковалева, благодаря прозрачности, честности, открытости, цифровизации процессов удалось привлечь больше денежных средств из федерального бюджета в текущем году. «И во втором конкурсе грантов губернатора Архангельской области общий бюджет составит 105 миллионов рублей. Это действительно большая сумма», — отметил он.

Как отметил организатор мероприятия, председатель регионального отделения российского военно-исторического общества в Архангельской области, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалев: «Я знакомлюсь с проектами, которые представляются. Хочу сказать, что проекты в настоящий момент готовятся на очень высоком уровне. Они все очень значимые на социальном плане, в плане исторической памяти, в плане воспитания нашего подрастающего поколения».

Всего в этом году 12 направлений грантовой поддержки. С учетом того, что средств в этом году привлечено больше, ожидается, что увеличится и количество проектов. Прием заявок начнется 1 июня.

18 февраль 10:58 | : Политика

Главные новости


Архангельские коммунисты вышли за красную линию
Вести из Северной области. Местные против «варягов»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (233)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20