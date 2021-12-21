В Архангельске пройдет второй конкурс губернаторских грантов.

Презентация проекта состоялась на совместном заседании общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» и совета регионального отделения РВИО.
Мероприятие прошло на базе института открытого образования в режиме-онлайн. В совещании приняли также участие главы муниципальных образований, члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты РВИО — всего более 200 человек. Участников поприветствовал председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества Иван Новиков.
Общественникам рассказали, как претендовать на получение грантовой поддержки. Напомним, Губернаторскому центру — год. Это единый оператор грантов Правительства региона. За один год центр построил инфраструктуру одного из самых прозрачных конкурсов грантов в стране, умножил в два раза финансирование НКО, поддержал 71 проект на сумму более 60 млн. рублей, выстроил взаимодействие с фондом президентских грантов.
Сам же конкурс губернаторских грантов будет проводиться на единой цифровой платформе — грантыгубернатора.проразвитие29.рф. Здесь осуществляется подача заявок, экспертиза оценок и сдача отчетности. По словам генерального директора губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Григория Ковалева, благодаря прозрачности, честности, открытости, цифровизации процессов удалось привлечь больше денежных средств из федерального бюджета в текущем году. «И во втором конкурсе грантов губернатора Архангельской области общий бюджет составит 105 миллионов рублей. Это действительно большая сумма», — отметил он.
Как отметил организатор мероприятия, председатель регионального отделения российского военно-исторического общества в Архангельской области, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалев: «Я знакомлюсь с проектами, которые представляются. Хочу сказать, что проекты в настоящий момент готовятся на очень высоком уровне. Они все очень значимые на социальном плане, в плане исторической памяти, в плане воспитания нашего подрастающего поколения».
Всего в этом году 12 направлений грантовой поддержки. С учетом того, что средств в этом году привлечено больше, ожидается, что увеличится и количество проектов. Прием заявок начнется 1 июня.