Привокзальная площадь Архангельска: взгляд в будущее

В 2023 году планируется приступить к реконструкции железнодорожного вокзала Архангельска. Чтобы синхронизировать обновление здания и привокзальной территории, готовится проект благоустройства. Средства на эти цели выделены из областного бюджета.
По результатам электронного аукциона был определен подрядчик – к разработке проектно-сметной документации приступили специалисты ГАУ «Инвестсельстрой». Стоимость контракта – 4,7 млн. рублей.
- На следующей неделе подрядчик администрации города приступит к инженерно-геодезическим изысканиям. 15 апреля – срок предоставления дизайн-проекта, а весь объем проектно-сметной документации должен быть готов к 1 сентября текущего года. По ее итогам мы будем иметь представление об объеме средств, которые необходимы на благоустройство площади перед вокзалом, и изыскивать финансирование на следующий год. Считаю, что приведение в порядок привокзальной площади – важная для города задача, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Подрядчиком РЖД уже разработана концепция дизайна фасадов здания железнодорожного вокзала. Она будет учтена при разработке цветовых, конструктивных элементов прилегающей площади. Планировочное решение должно предусматривать, что площадь используется как транзитная пешеходная территория и подход к автобусной остановке, как парковочная зона и место ожидания. Центральная часть территории перед зданием железнодорожного вокзала должна иметь преимущественно рекреационную функцию.