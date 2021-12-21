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В Архангельской области помощь многодетным семьям расширится и углубится

«Единая Россия» предложила развивать меры соцподдержки молодых семей.  Партия поможет тиражировать лучшие региональные практики в этой сфере

 Повышению эффективности мер поддержки молодых и студенческих семей, формированию каталога практик предоставления социальной помощи им было посвящено заседание комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.

Она сообщила, что комиссия провела мониторинг по всей стране и выяснила, что основными проблемами в вопросе предоставления поддержки молодым семьям являются отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким семьям, а также единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Примерно в половине регионов действует единственная программа поддержки молодых семей — как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.

«Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти регионах. Мы определили пять регионов, в которых увидели максимальный набор мер — Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и республика Мордовия. В этих регионах представлены как программы поддержки при приобретении жилья, так и другие виды помощи молодым и студенческим семьям», — сообщила она.

При этом далеко не все семьи, которые рассчитывают на поддержку, ее получают, подчеркнула Анна Кузнецова. В среднем по регионам за 2018-2020 годы только 51% молодых семей, которые подали заявки, смогли их получить. Остальные воспользоваться мерами поддержки не смогли.

По ее словам, для решения проблем в этой сфере в первую очередь необходимо сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов. В частности, речь идет об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов. Эти инициативы «Единой России» получили поддержку Минобразования — ведомство к 1 сентября подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей.

По словам замминистра науки Григория Гурова, подобные практики уже есть в ряде регионов, в частности, в Волгоградской области и в Башкирии — на базе Башкирского государственного педуниверситета им. М. Акмуллы. Помимо мобильного детсада, на базе вуза открыли центр дополнительного образования, центр семейного образования, а также отдельную группу семейного образования уже для первоклассников, кто ходил в сад ранее.

Замминистра науки подчеркнул, что необходимо подумать о дополнительных мерах материальной поддержки студенческих семей — льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использования спортивной инфраструктуры университетов и т.д.

«Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки», — подчеркнул он, отдельно отметив, что особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом.

Инициативы комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи поддерживают и в Минтруда. Одной из ключевых мер поддержки молодых семей остается материнский капитал.

«Вместе с «Единой Россией» мы постоянно обсуждаем возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала. Несколько законопроектов находятся на площадке Госдумы», — отметила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

«В этом году были внесены изменения в областной закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области. Благодаря принятым изменениям дифференцирован размер денежной выплаты многодетным семьям, предоставляемой взамен безвозмездно выделяемого земельного участка. Ныне действующая выплата в размере 210 тысяч рублей будет сохранена для семей с тремя детьми. Семьям с четырьмя детьми выплатят 260 тысяч рублей, с пятью и более– 310 тысяч рублей. Благодаря нововведениям в законодательстве многодетные семьи смогут получать региональный материнский капитал на третьего и каждого последующего ребёнка. Прежде он предоставлялся однократно. В два раза – с 10 до 20 тысяч рублей – увеличена единовременная выплата многодетным семьям при награждении специальным дипломом «Признательность». Продлен срок предоставления единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно до 31 декабря 2026 года», – комментирует Сергей Эммануилов, председатель комитета Архангельского областного Собрания по социальной политике и здравоохранению

В заключение Анна Кузнецова предложила сформировать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям и при необходимости сформировать базу с предварительной оценкой эффективности.

Озвученные на заседании комиссии «Единой России» инициативы будут проработаны с экспертами.

18 февраль 07:36 | : Политика

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