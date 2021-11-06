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Дмитрий Морев: Самую чистую воду пьют жители острова Кего

Новая водоочистная станция на острове Кего работает уже полтора месяца – с первыми результатами внедрения современных технологий сегодня ознакомился глава Архангельска Дмитрий Морев. На сегодняшний день именно кегостровцы получают самую чистую в городе воду.

 Новые очистные построены местной компанией из отечественных комплектующих. Всё оборудование автоматизировано, единственная операция, которую производят вручную – добавка необходимого количества реагентов.

 - Высокий уровень автоматизации гарантирует качественное и своевременное предоставление услуг населению порядка двух тысяч человек. Вода набирается из Северной Двины, проходит фильтры грубой очистки, отстаивается, осветляется и очищается коагулянтами, обеззараживается гипохлоридом кальция, проходит дополнительную фильтрацию. В итоге жители получают воду, которая безопасна и соответствует всем нормативам, - рассказал и.о. директора МУП «Водоочистка» Сергей Истомин.

 Глава Архангельска Дмитрий Морев здесь же, на станции, лично попробовал воду и остался доволен вкусом.

- Наше предприятие «Водоочистка» за счет городских средств разработало проектную документацию. А финансирование строительства в сумме 120 миллионов рублей проходило в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так совместными усилиями, при поддержке правительства области, нам удалось обеспечить жителей Кегострова питьевой водой высокого качества. Есть и обратная связь от населения: жители острова отмечают, что вода стала существенно лучше. Ранее она поступала из хлораторной 1930-х годов постройки, поэтому разница ощутима, - подчеркнул Дмитрий Морев.

 На о. Кего специалисты МУП «Водоочистка» также заменили 95% водопроводных сетей, поэтому качество воды не утрачивается, проходя от очистных до колонки или крана в квартире.

 Успешный опыт создания современных очистных сооружений взят на вооружение: сейчас «Водоочистка» занимается созданием проекта новой станции в п. Лесная речка Исакогорского округа.

  

16 февраль 16:11 | : Политика

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