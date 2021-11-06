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Светлана Дейнеко стала важной котласской единоросской

Действующая глава Котласа Светлана Дейнеко заняла пост секретаря Котласского городского местного отделения партии «Единая Россия». Напомним, на выборы она шла как независимый кандидат.

Свою позицию Светлана Юрьевна объяснила так:

- Почему я сделала этот шаг? Потому что хочу завести в Котлас максимум средств и возможностей. А это можно сделать только в команде, в которой мне повезло работать. Вместе с Губернатором, правительством Архангельской области и партией «Единая Россия».

Впрочем, жители города в соцсетях уже высказывают свое разочарование случившимся – вы же обещали быть мэром для всех, то есть, беспартийным.

Напомним, до карьеры публичного политика Светлана Дейнеко успешно занималась журналистикой как на юге области, так и в самом ее сердце – Архангельске.

16 февраль 14:27 | : Политика

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