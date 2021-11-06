Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев обещает привести дворовые проезды в порядок уже в этом году

Администрация Архангельска уже заключила контракты на ремонт дорог по нацпроекту БКД и сейчас готовит аукционную документацию на восстановление покрытия дворовых проездов. Об этом глава города сообщил в ходе телеинтервью на ГТРК «Поморье».

12 дорожных объектов включены в контракты на ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На эти цели предусмотрено 450 млн. рублей, из которых 40 млн. рублей – средства муниципального бюджета.

 - В прошлом году мы приступили к реализации программы по ремонту дворовых проездов. Реакция жителей показала, что мы правильно уделили внимание именно этому направлению. В 2022-ом году на данные цели предусмотрено порядка 50 млн. рублей, сейчас идет подготовка к заключению контракта. Какие именно дворы попадут в программу, мы озвучим, когда после схода снега будет возможность провести ревизию состояния покрытия, - рассказал Дмитрий Морев.

Напомним, состояние дворовых территорий в целом – один из самых острых объектов критики со стороны архангелогородцев. Особенно в период зимних снегопадов, когда, как говорится, ни пройти, ни проехать. В большинстве случаев вина за это лежит на управляющих компаниях, обслуживающих данные территории.

16 февраль 12:11 | : Политика

Главные новости


Вести из Северной области. Местные против «варягов»
Шурпа твоей мечты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (201)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20