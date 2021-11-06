Дмитрий Морев обещает привести дворовые проезды в порядок уже в этом году

Администрация Архангельска уже заключила контракты на ремонт дорог по нацпроекту БКД и сейчас готовит аукционную документацию на восстановление покрытия дворовых проездов. Об этом глава города сообщил в ходе телеинтервью на ГТРК «Поморье».
12 дорожных объектов включены в контракты на ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На эти цели предусмотрено 450 млн. рублей, из которых 40 млн. рублей – средства муниципального бюджета.
- В прошлом году мы приступили к реализации программы по ремонту дворовых проездов. Реакция жителей показала, что мы правильно уделили внимание именно этому направлению. В 2022-ом году на данные цели предусмотрено порядка 50 млн. рублей, сейчас идет подготовка к заключению контракта. Какие именно дворы попадут в программу, мы озвучим, когда после схода снега будет возможность провести ревизию состояния покрытия, - рассказал Дмитрий Морев.
Напомним, состояние дворовых территорий в целом – один из самых острых объектов критики со стороны архангелогородцев. Особенно в период зимних снегопадов, когда, как говорится, ни пройти, ни проехать. В большинстве случаев вина за это лежит на управляющих компаниях, обслуживающих данные территории.