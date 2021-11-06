В деле экс-главы Сольвычегодска Сергеева появилась очередная взятка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении главы муниципального образования «Сольвычегодское», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), выявлен еще один эпизод получения незаконного денежного вознаграждения (ч.6 ст.290 УК РФ).
По версии следствия, в 2021 году глава местного самоуправления получил денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере за общее покровительство предпринимательской деятельности при заключении договоров для муниципальных нужд.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В январе текущего года подозреваемого задержали. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.