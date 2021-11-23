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Дмитрий Морев в рейтинге «Медиалогии»

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за январь 2022 года.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 73 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Активность глав городов в социальных сетях не учитывается.

Глава Архангельска Дмитрий Морев занял 5-е место (из 18-ти).

Отметим, что первый месяц наступившего 2022 года для руководителя администрации столицы Поморья выдался сложным из-за непрекращающихся снегопадов. Однако в итоге ситуация была взята под контроль, город получил дополнительные средства на наведение порядка.

Кроме того, широкий общественный резонанс вызвала публичная поддержка Дмитрием Моревым создания на базе городской библиотечной системы специализированного литературного музея, что, несомненно, обогатит культурную жизнь Архангельска.

15 февраль 08:02 | : Политика

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