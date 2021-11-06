Глава Архангельска рассказал о новых вызовах погоды

На своей страничке в социальной сети Дмитрий Морев рассказал о грядущем потеплении и о том, как администрация Архангельска намерена бороться с грядущим сосулепадом:
- Идет потепление, и погода ставит новые задачи.
Сегодня на еженедельной планерке поручил главам округов сосредоточиться на решении проблемы наледи и сосулек на крышах. В первую очередь необходимо обратить внимание на деревянные дома, поскольку из-за теплопотерь именно на них образуются большие сосульки. Но под пристальным контролем должны быть все жилые и административные здания. Практику инициативных наказаний нерадивых УК поддерживаю.
Главам округов поручено еженедельно докладывать о проделанной работе: количество направленных писем, предписаний, выписанных штрафов, исполненных обращений.