Ваге Петросян указал руководителям Архангельска быть ближе к народу

Повышение качества организации обратной связи с населением Архангельска стало основным вопросом в повестке совещания, которое провел первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян с руководством областного центра.
В рабочей встрече приняли участие министр связи и информационных технологий региона Павел Окладников, заместитель руководителя администрации Владимир Ананьев, глава Архангельска Дмитрий Морев и его заместители, руководитель Центра управления регионом Архангельской области Олег Вокуев и другие.
Ваге Петросян отметил, что сегодня фиксируются серьезные недочеты администрации города Архангельска по организации обратной связи с населением. На это неоднократно обращал внимание и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Основная проблема заключается в просрочке по ответам, которые органы муниципальной власти предоставляют людям. Речь идет, в частности, о системе «Инцидент Менеджмент», которая разработана для быстрого реагирования на публикации и комментарии пользователей в социальных сетях.
По данным, которые представил руководитель регионального ЦУРа Олег Вокуев, одним из антилидеров в системе является администрация города Архангельска. В январе этого года треть проблемных инцидентов, связанных с вопросами жителей Архангельска, мэрия областного центра оставила без своевременного ответа. Основное количество обращений было связано с жалобами, связанными с уборкой улиц и дворовых территорий от снега.
Главной проблемой в работе по данному направлению администрация Архангельска называет нехватку специалистов, задействованных для ответов в системе «Инцидент Менеджмент».
В ходе обсуждения участниками совещания принято решение об усилении вовлеченности специалистов администрации города в обратную связь с населением, а также привлечение к работе в «Инциденте» дополнительных кадров из числа сотрудников Центра управления регионом.
Первый вице-губернатор взял это направление под личный контроль, подчеркнув, что в работе с обращениями граждан нужно обращать внимание не только на сроки ответов, но и на их качество.
— Обращения граждан – одно из главнейших направлений деятельности органов государственной и муниципальной власти, обозначено губернатором Архангельской области в качестве основополагающего. Проблемы людей всегда должны быть в фокусе внимания. Используйте все возможности для оперативного реагирования на жалобы северян, эффективного, точечного и быстрого решения проблем, – сказал Ваге Петросян.
Напомним, что для более оперативного получения ответа на интересующий вопрос жители Архангельской области также могут воспользоваться порталом «Наше Поморье» или федеральной системой «Платформа обратной связи», войти в которую можно через сайт «Госуслуги».