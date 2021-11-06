Александр Спиридонов: "Хотят ли русские войны? Нет!"

Депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов прокомментировал ситуацию нарастающей военной эскалации на границе с Украиной. По словам народного избранника, Россия заинтересована в мирном урегулировании сложившегося конфликта.
Как утверждает парламентарий, возникшая ситуация напоминает интервенцию, с которой наша страна столкнулась в прошлом веке. Так, Запад вновь проявляет свою агрессию, а НАТО расширяет свое влияние на Восток, нарушая все предшествующие договоренности.
– Вокруг наших границ концентрируются войска, проводятся военные учения. Западные спецслужбы устраивают провокации. Против нас ведут холодную войну: вводят экономические и политические санкции, накачивают Украину оружием, – убежден Александр Спиридонов. – Украину побуждают к тому, чтобы разжечь пламя войны: вокруг нее поднимают истерию, обвиняя Россию в том, что мы хотим вторгнуться на их территорию. Это обман. России никогда не нужна была война.
От лица депутатского корпуса парламентарий заявил, что Госдума окажет Президенту всю необходимую поддержку для того, чтобы разрешить эту ситуацию мирным путем. Но, по словам Спиридонова, спокойно наблюдать за притеснением наших государственных интересов и покушением на суверенитет власть тоже не намерена: для реагирования на агрессию будут предприняты все необходимые меры.
Напомним, о том, что все боеспособные части Вооруженных сил Украины сконцентрированы на границах, ранее заявил руководитель СВР России Сергей Нарышкин (https://www.mk.ru/politics/2022/02/10/glava-svr-sergey-naryshkin-razvedka-rabotaet-na-mir.html). По информации руководителя ведомства, в настоящее время идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании и Канады. Кроме этого, наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения.