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В Архангельской области возродится система детских лагерей отдыха

Совет Федерации поддержал инициативу «Единой России» о разработке программы по восстановлению объектов детского отдыха. Она поможет ликвидировать нехватку лагерей в регионах и повысить качество детской оздоровительной кампании. Предложения по разработке программы и анализ текущей ситуации с состоянием объектов в регионах направлены в Правительство.

            «Эту тему поднимала неоднократно «Единая Россия», прошу, чтобы она к этому активно подключилась. Проблема стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха говорят все губернаторы. Владимир Путин также поддержал предложение организовать эту работу (по восстановлению объектов детского отдыха – прим.ред.) системно. Мы должны довести до логического завершения формирование госпрограммы и дальше сопровождать по каждому субъекту», - подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

            Как отметила член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Совфеда Галина Карелова, программа должна предусматривать меры по стимулированию бизнеса и его активному участию в решении проблемы нехватки детских лагерей. 

            «Также необходимо Роспотребнадзору в ближайшее время исключить избыточное требование, применяемое в отношении объектов детского отдыха, а также пересмотреть строительные и санитарные нормы и правила», - считает она. 

            Поддержку сенаторов получила и инициатива «Единой России» о запрете на перепрофилирование детских лагерей, изменение их целевого назначения использование земельных участков, на которых они расположены. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

            «Мы предпринимаем активные усилия для выделения федеральных средств на помощь муниципалитетам и регионам на капремонт детских лагерей. Однако в отдельных регионах зафиксированы факты их перепрофилирования. На это указывал даже Президент Владимир Путин. Это также подтвердилось и по результатам нашей недавней проверки в регионах страны. В 9 субъектах РФ – Архангельская, Воронежская, Костромская, Курганская, Нижегородская, Новгородская, Ульяновская область, Краснодарский край и Коми - планируется перепрофилирование или ликвидация детских лагерей. Такие факты недопустимы. Поэтому необходимо законодательно решить этот вопрос и ранее мы достигли с Правительством РФ согласие по данному вопросу», - отметила в свою очередь координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

            Напомним, ранее в «Единой России» выступили за разработку программы реконструкции детских оздоровительных лагерей со сроком реализации в течение пяти лет. Как отмечали в партии, востребованность объектов детского отдыха очевидна и круглогодична, при этом у муниципалитетов не хватает средств на ремонт таких объектов. «В Архангельской области в своё время была создана разветвлённая система отдыха детей в лагерях, — отмечает депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. —Для наших детей, живущих на Севере, это острая необходимость, и все это понимали. Сейчас все наши детские лагеря находятся на балансе муниципалитетов в запустении. В большинстве своём здания и сооружения либо в полуразрушенном состоянии, либо сданы в аренду, либо законсервированы. Очевидно, что такие расходы по содержанию детских лагерей мало кто может потянуть. В том числе и региональные бюджеты. Поэтому необходимо принимать федеральную программу, в рамках которой будут выделены средства регионам из федерального бюджета на возрождение детских лагерей отдыха. Мы в нашем комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не раз ставили этот вопрос перед Правительством России».

            Также на встрече с «Единой Россией» 16 ноября министр просвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости введения моратория на перепрофилирование детских лагерей. Этот вопрос будет проработан с партией, подчеркнул глава Минпросвещения.  

14 февраль 10:53 | : Политика

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