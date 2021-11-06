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"На все 100". Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей сессионной неделе народным избранникам столицы Поморья хватило сил и молодецкого задора заниматься депутатской текучкой. И это несмотря на атаку респираторно-инфекционных заболеваний (кворум еле собрали)! Гвозди бы делать из этих людей… да избиратели не отдадут.

Иван Воронцов («Единая Россия») занимался проблемой освещения Северного округа в темное время суток. «На все 100%» - вот его девиз.

Проблемы есть, но решаемые. Несколько лет назад жители передвигались по улицам округа с карманными фонариками в руках. Потом установили новые столбы, повесили фонари, стало светлее и веселее. Однако недавняя проверка выяснила – 70 лампочек перегорели и нуждаются в замене. Которую, конечно, произведут, но…

Иван Воронцов:

- Давайте будем честными, 1195 лампочек это не мало, но всё равно недостаточно, чтобы весь округ был освещён. В связи с обращением граждан в приёмную депутатов, мы встретились на территории округа с директором МУП «ГорСвет» Александром Гурьевым и председателем общественного Совета Северного округа Валентиной Поповой, чтобы обсудить проблемы освещенности округа и найти пути их решения.

Решения нашли, подробности здесь.

Михаил Федотов («Единая Россия») продолжал бороться с нашествием «большегрузов» в Маймаксу, из-за которых в округе, что называется, ни пройти, ни проехать. Тема не новая, обсуждаемая второй месяц, но серьезных подвижек к ее решению пока не видно. На Экономии до сих пор находится слишком много дальнобойных машин, которые мешают нормальному движению по улицам Победы и Капитана Хромцова.

В настоящий момент идет разбирательство на уровне городской администрации, почему закрыта спецстоянка на улице Дорожников, а ситуация с транспортом в порту находится на контроле региональных властей. Однако, если вовремя не попинаешь и тех, и других…

Михаил Федотов:

- В своём докладе руководитель департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Александр Майоров ещё раз подтвердил, что в текущем году запланирован ремонт четырёх дорог в посёлке Гидролизного завода. Речь идёт о дорогах на улицах Менделеева, Гидролизная, Юности и Будённого. Работы будут выполняться с 11 апреля по 30 сентября в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Кроме того, в настоящее время в администрации Архангельска формируется перечень дворовых территорий, планируемых к ремонту в этом году. Буду ходатайствовать и добиваться того, чтобы в перечень попало как можно больше дворов Маймаксанского округа.

Целая группа депутатов во главе с председателем городского парламента Валентиной Сыровой пытала депутата Госдумы Григория Шилкина (партия «Новые люди») на предмет обустройства Архангельска в долгосрочной перспективе.

В частности, обсуждалась проблема подъема качества коммунальных услуг (Шилкин – профессиональный энергетик, его епархия), нехватки денег буквально на все, прежде всего, на переселение из ветхого жилья, улучшение качества жизни в целом.

На все перечисленное нужна федеральная помощь, без нее не обойтись. Представитель нижней палаты Федерального Собрания все записал и обещал всемерно посодействовать… ну, а куда ему деваться?  

12 февраль 10:09 | : Политика

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