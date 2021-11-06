Федеральный консилиум врачей дал Вике Снегиревой шанс

Сегодня, 11 февраля, состоялся консилиум врачей по вопросу назначения препарата «Золгенсма» маленькой жительнице Северодвинска Вике Снегиревой. В состав консилиума вошли представители четырех федеральных медицинских учреждений, руководство министерства здравоохранения Архангельской области. В консилиуме приняли также участие родители девочки.
Как сообщалось ранее, родителям ребенка, страдающего генетическим заболеванием «спинально-мышечная атрофия» (СМА), предложили повторно принять участие в телемедицинской консультации, итогом которой должно было стать решение федерального врачебного консилиума. Его проведение потребовалось после того, как критерии назначения препарата для лечения СМА «Золгенсма» были расширены.
Сегодня заседание консилиума состоялось. Его результатом стало положительное решение о назначении Вике Снегиревой препарата «Золгенсма».
— По результатам консилиума принято решение одобрить назначение препарата «Золгенсма» Вике Снегиревой. На сегодняшний день показания по применению препарата расширены, и это дало возможность вынести положительное решение по дальнейшему лечению ребенка, – пояснила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, добавив, что в ближайшее время препарат будет закуплен за счет средств Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра».
В декабре прошлого года препарат «Золгенсма» впервые был зарегистрирован в России. А в январе текущего года, в соответствии с решением Минздрава РФ, государственный фонд «Круг добра» был определен единственным в стране уполномоченным на закупку этого дорогостоящего препарата.
— Как только препарат будет закуплен и поступит, он незамедлительно будет выдан, чтобы сделать ребенку инъекцию. Мы благодарим Минздрав РФ за оперативное решение вопроса, – подчеркнула зампред областного правительства.
На текущий момент Вика, которой поставлен диагноз «спинально-мышечная атрофия», получает лечение препаратом «Спинраза», который также закупается за счет Фонда «Круг добра». Лекарство девочка получает бесплатно в соответствии с назначением врачей.
— Ситуацию мы держим под контролем, представители регионального минздрава в постоянном режиме общаются с родителями ребенка. В дальнейшем Вика продолжит получать всё необходимое медицинское наблюдение и лечение, – сообщила Олеся Старжинская.