Архангельск готовится к преображению

Напомним, такой пункт был в программе Дмитрия Морева, представленной им на суд комиссии по выборам главы администрации Архангельска.
Определен подрядчик, который выполнит капремонт 8 общественных территорий – это компания «Экопром». Городские пространства ждет преображение уже этим летом.
Так, планируется разбить сквер у здания Сбербанка на перекрестке улиц Воскресенская и Тимме. Общественные территории появятся у дома № 30 по улице П. Галушина; между улицами Садовая и Логинова по проспекту Обводный канал (вдоль домов № 91 по пр. Обводный канал и № 33 по ул. Логинова); на пересечении проспекта Советских Космонавтов с улицей Поморской (у школы № 22).
Также в списке: территория около дома по адресу: ул. Силикатчиков, д. 3, корп.1, пространство между автодорогой и домами № 18 и 19 по Лахтинскому шоссе; участок между детским садом № 183, д. 88 по просп. Никольскому и д. 33 корп. 1 по ул. Советской.
Кроме того, в благоустройство будет проведено на территории, ограниченной домами № 64, 66, 64 к.1 и 62 корп. 1 по улице Партизанской.
- Срок реализации работ до 1 сентября 2022 года. Все проекты и графики производства работ согласованы и утверждены. В этом году будет благоустроено много территорий не в центре города, есть и участки, которые горожане давно просили привести в порядок, например, на месте аварийного дома на проспекте Советских Космонавтов с улицей Поморской, - рассказала начальник управления благоустройства Ольга Полуянова.
На территориях появятся современные малые архитектурные формы, будут проложены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения. В этих комфортных пространствах можно будет спокойно отдохнуть. Продолжится и работа по сохранению и обустройству зеленых зон. Будут высажены деревья, декоративные кустарники, обустроена живая изгородь. Также в некоторых местах организуют парковки, детские и спортивные площадки.
Отметим, что участки, которые вошли в программу благоустройства на 2021 год, также будут доделаны этим летом: территория у Соломбала-Арт, парк им. В.И. Ленина, сквер на пл. Терехина в Соломбале, общественная территория в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской, сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты в районе КЦ «Маймакса», прогулочная зона у Молодежного сквера.
Работы проходят по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».