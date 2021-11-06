Архангельские автоволонтеры продолжают бороться с пандемией

Региональный волонтёрский центр «Единой России» подводит итоги работы за прошедшую рабочую неделю.
Как рассказала Софья Смолина, заместитель руководителя Архангельского регионального волонтёрского центра партии «Единая Россия», на этой неделе наиболее востребованной помощью стала доставка лекарств для больных ковидом, которые проходят лечение на дому. С 7 по 11 февраля на территории Архангельска и Приморского района было развезено 87 наборов лекарств. В течение недели в столице Поморья активно работали 15 автоволонтёров. Их ряды продолжают пополняться. Так, на прошедшей неделе к оказанию помощи присоединились шесть человек на своих автомобилях, на этой неделе — ещё три.
«Среди тех, кто в свободное время развозит врачей на вызовы или занимается доставкой продуктов и лекарств больным, есть как депутаты и активисты регионального отделения «Единой России», так и просто граждане, которые оставили свои контакты в волонтёрском центре и подключились к нашей работе, — рассказывает Софья Смолина. — И если на первых порах много времени занимала организационная часть работы: каждому надо было объяснить алгоритм действий, то сейчас механизм взаимодействия уже полностью отлажен. Например, сегодня в 11.39 я получила заявку от Северного медицинского центра им. Н. А. Семашко на 9 адресов в Архангельске, и сразу разместила её в общем чате, созданном для автоволонтеров. И в эту же минуту откликнулись два человека, которые готовы взять на себя по несколько адресов в Архангельске».
Работа регионального волонтёрского центра «Единой России» не останавливается и в выходные дни. Если вы также готовы оказать посильную помощь в качестве волонтёра, позвоните по телефонам +7-921-082-79-92 или (8182) 28–66–02.
На фото: Руководитель Архангельского регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Дорофеев получает наборы лекарств для доставки их на дом больным коронавирусом.