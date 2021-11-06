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Дмитрий Морев огласил новый состав Совета директоров образовательных учреждений

В Архангельске обновлен состав Совета руководителей образовательных учреждений. В его задачи входит определение стратегии развития муниципальной системы образования.

- Качество образования и условия, в которых занимаются дети разного возраста, затрагивают практически каждого жителя нашего города. Именно сейчас, когда в Архангельске открываются новые детские сады и школы, запланирован капремонт зданий образовательных учреждений, как никогда важно учитывать мнение экспертов для решения кадровых и организационных вопросов, поиска передовых подходов. В новый состав Совета вошли опытные и энергичные руководители – объединив усилия, мы получим лучший результат, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

В состав Совета входят 9 человек из числа руководителей учреждений: 4 директора школы, 4 заведующих детским садом и 1 директор учреждения дополнительного образования. Уже состоялось первое установочное заседание совета, на котором был избран председатель: им стал директор школы № 77 Илья Иванкин.

В ближайшие три года Совет будет работать в следующем составе:

1. Алёна Данилова - директор Соломбальского Дома детского творчества

2. Ирина Корельская - заведующая детским садом № 172 «Клюковка»

3. Елена Корякина - заведующая детским садом № 131 «Радуга»

4. Илья Иванкин – директор средняя школа № 77

5. Владимир Меженный - директор гимназии № 25

6. Людмила Потапкина - заведующая детским садом № 174 «Ягодка»

  1. Ольга Синицкая - директор школы № 43

    8. Александр Сорокин - директор гимназии № 21

    9. Светлана Страздаускене - заведующая детским садом № 7 «Семицветик».
     
10 февраль 12:07 | : Политика

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