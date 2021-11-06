Не отгремела, но прошла. Итоги 35-й сессии АрхГорДумы

Как и предполагали наши наблюдатели, очередная сессия Архангельской городской Думы не принесла каких-либо сюрпризов и носила в целом технический характер.
И то… еле натянули кворума, омикрон и ОРВИ в мандаты не смотрят.
По факту депутаты внесли технические изменения в городской бюджет текущего года и в Положение о бюджетном процессе городского округа «Город Архангельск» внесли технические изменения в городской бюджет текущего года и в Положение о бюджетном процессе городского округа «Город Архангельск», изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, согласовали передачу канализационных сетей по адресу: пр. Ленинградский, д.358/1 в муниципальную собственность. Еще немного «подрихтовали» «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Архангельска».
Наибольшее оживление вызвал вопрос об уборке снега в областной столице. Несмотря на объективные трудности (непрекращающиеся снегопады, нехватка специальной техники, отсутствие дворников как рабочего класса и тд.), на головы ответственных лиц из городской администрации посыпались обвинения в провале подготовки «лица Поморья» к зиме.
Из конструктива можно выделить предложение лидера фракции либерал-демократов Марии Харченко рассмотреть возможность передачи обязанностей контроля за уборкой дворовых территорий администрациям округов и создание единой тарифной сетки по таким видам работ, а также единоросса Сергея Пономарева по вывозу снега управляющими компаниями на полигоны бесплатно и в неограниченном количестве.
«Закруглила» вчерашнюю сессию спикер городского парламента Валентина Сырова:
- Очередная волна коронавирусной инфекции вновь вносит свои коррективы в работу всех городских структур. Из 28 депутатов на сессии смогли присутствовать только 20. Кворум был, сессия состоялась. Тем не менее очень сложно таким количеством принимать решения, лишь подразумевая, что остальные восемь депутатов по этому поводу могут думать. Некоторые вопросы перенесли на следующую сессию. Самым обсуждаемым вопросом - уборка города в зимний период.