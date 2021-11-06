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АрхГорДума попрощалась с Сергеем Малиновским

На сегодняшней сессии Архангельской городской Думы досрочно были прекращены депутатские полномочия лидера фракции «Единая Россия» Сергея Малиновского. В связи с уходом из жизни.

Напомним, Сергей Владимирович скончался 3 января после тяжелой болезни. «Старожил» городского парламента и региональной политики в целом, в 27-м созыве он также возглавлял постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансов и налогов.

Теперь депутатский корпус столицы Поморья составляет 28 человек. До осени этого года, ушедший прошел в парламент по 7-му одномандатному округу. Соответственно, в сентябре там пройдут довыборы.

 

09 февраль 17:14 | : Политика

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