АрхГорДума попрощалась с Сергеем Малиновским

На сегодняшней сессии Архангельской городской Думы досрочно были прекращены депутатские полномочия лидера фракции «Единая Россия» Сергея Малиновского. В связи с уходом из жизни.
Напомним, Сергей Владимирович скончался 3 января после тяжелой болезни. «Старожил» городского парламента и региональной политики в целом, в 27-м созыве он также возглавлял постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансов и налогов.
Теперь депутатский корпус столицы Поморья составляет 28 человек. До осени этого года, ушедший прошел в парламент по 7-му одномандатному округу. Соответственно, в сентябре там пройдут довыборы.