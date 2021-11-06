Народный фронт в Архангельске грудью встал за Кузнечевский мост

Народный фронт обратился к главе администрации Архангельска Дмитрию Мореву с предложением обязать компанию ООО «Севдорстройсервис» выполнить гарантийный ремонт асфальтобетонного полотна на Кузнечевском мосту в 2022 г. Заезд на мост со стороны трех территориальных округов Архангельска затруднен, так как дорога находится в ненормативном состоянии. Большое количество ям, продольных и поперечных трещин, колейность создают аварийные ситуации, замедляют движение автотранспорта, способствует увеличению пробок.
По оценкам экспертов Народного фронта, интенсивность движения на мосту в 10 утра составляет около 150 машин в минуту. Замену дорожного полотна на этом объекте в 2019 г. осуществляло ООО «Севдорстройсервис». Подрядчик произвел замену асфальта на площади в 5 тыс. кв. м. В качестве покрытия был уложен износоустойчивый современный материал ЩМА-20. В щебеночно-мастичном асфальтобетоне применялся прочный щебень с большим содержанием минерального порошка, в результате чего образуется асфальтовая вяжущая, которая позволяет рассчитывать на длительный срок эксплуатации. ЩМА менее подвержено образованию колейности и способно к «самолечению». В первые два года небольшие трещины должны были затягиваться сами.
«Мы убедились, что трещины не только не затянулись, а появились повсеместно на мосту, вместе с ямами. Безусловно на этом участке идет большое движение грузового транспорта, но другой альтернативы для проезда пока нет. Все разговоры о реконструкции и строительстве другого моста остаются пока на бумаге. Необходимо, чтобы подрядчик в рамках гарантийных обязательств привел дорожное полотно в нормативное состояние, без объявления нового конкурса на дорожные работы», - прокомментировал эксперт регионального отделения Народного фронта, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Архангельской области Алексей Нестеренко.