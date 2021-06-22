"Единая Россия": Память народа должна стать бесплатной

По инициативе «Единой России» поставка газа для Вечных огней станет бесплатной. Соответствующее поручение Президент Владимир Путин дал Правительству и «Газпрому»
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно. Срок исполнения поручения главы государства – 1 мая текущего года.
Напомним, 12 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства предложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. По его словам, порядок их работы в стране до сих пор четко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. Глава государства инициативу поддержал.
С инициативой законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн на заседании оргкомитета партии «Наша Победа» 7 декабря 2021 года.
«Инициатива по бесплатной поставке газа для Вечного огня, безусловно, правильная и нужная, — говорит Сергей Ковалев, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, координатор регионального партийного проекта «Историческая память». — Непозволительно, когда по каким-либо финансовым причинам Вечный огонь мог бы быть потушен. Больно вспоминать, но в тяжелые 90-ые годы такие ситуации были и в нашем регионе. Теперь же, благодаря подписанному Президентом поручению, природный газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, будет поставляться безвозмездно. Ведь Вечный огонь для каждой семьи в нашей стране является главным символом памяти о наших героических предках, победивших фашизм. Очень важно, чтобы девиз, на котором мы росли и воспитывались «никто не забыт, ничто не забыто» был актуален и для воспитания молодого поколения».