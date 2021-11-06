Игорь Скубенко снова в строю

Новый тест на коронавирус у главы администрации Северодвинска дал отрицательный результат. Об этом Игорь Васильевич лично сообщил на своей страничке в социальной сети.
Напомним, 1 февраля тест градоначальника на ковид дал положительный результат, и он принял для себя ответственное решение уйти на «дистанционку».
Впрочем, течение болезни проходило по облегченному варианту и процесс управления городом корабелов продолжался, пусть и в домашних условиях.
Свое возвращение на рабочее место Игорь Скубенко начал с поздравления:
«Уважаемые представители научного сообщества, северодвинцы! Примите самые тёплые поздравления с Днём российской науки!
Наука, как и творчество, является вершиной человеческой деятельности. Благодаря ей открывается неизведанное, улучшается качество жизни, идёт успешная борьба с неизлечимыми болезнями.
Наука - это двигатель прогресса, а её последователи - учёные - обладают сильным характером, неиссякаемой жаждой знаний, огромным терпением. Их кропотливая работа и научные достижения укрепляют престиж нашей страны, помогают решать глобальные задачи.
В Северодвинске сконцентрирован научно-исследовательский потенциал, продуктивно развивающий важные для нашей Родины отрасли. Работы наших учёных не раз отмечены на высоком уровне, а их разработки внедрены в производство.
Приятно и то, что на смену маститым учёным подрастают юные исследователи. Для них в городе корабелов созданы все условия. Первые научные работы будущих Ломоносовых, Павловых, Циолковских и Королёвых являются предметом гордости не только родителей и педагогов, некоторые из них уже реализуются на уровне города.
Благодарю вас за неоценимый труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, процветания, новых научных открытий и достижений на благо города, региона и России!».