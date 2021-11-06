В Архангельске "Единая Россия" решала проблему борьбы со снегом и наледью

4 февраля в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Архангельском региональном отделении «Единой России» прошёл круглый стол по вопросам ЖКХ.
Тема была выбрана неслучайно: текущая зима принесла вместе со «снежной лавиной» много проблем в сфере уборки территорий. Это и своевременная расчистка улиц и дворов от снега, и вывоз снега за пределы населённых пунктов, и борьба с наледью на крышах домов.
За круглым столом собрались руководители управляющих компаний Архангельска, представители законодательной и исполнительной власти, партийный актив. В течение полутора часов, что длился разговор, было поднято немало вопросов. В том числе говорили о том, что во многих случаях на чистоте города сказывается то, что не определены реальные границы территорий, и поэтому без межевания невозможно установить, кто из коммунальщиков должен убирать тот или иной участок. Ещё один актуальный вопрос — с вывозом уже убранного снега за пределы города. Не обошли собравшиеся стороной и вопрос о том, что не все управляющие компании сегодня имеют штат квалифицированных специалистов.
Как отметил Константин Вебер, директор управляющей компании "ВКБГРУПП", в ряде организаций люди набраны без опыта работы, а в ряде других нет и собственной производственной базы – лишь начальник и бухгалтер. Естественно, всё это отрицательно сказывается не только на качестве обслуживания, но и играет в минус на общую репутацию управляющих компаний. При этом собравшиеся руководители «управляек» отметили, что чем грамотнее собственники помещений, тем больше контроля в работе управляющих компаний и лучше результаты их работы.
Однако, как заметил ведущий круглого стола, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря, этого сегодня не достаточно. Кроме того, и добросовестным управляющим компаниям сложно взаимодействовать с каждым жителем или собственником в отдельности, а иногда их активность может перерастать в настоящий потребительский терроризм. Поэтому он предложил подумать над идеей объединения добросовестных управляющих компаний, создав единый орган по примеру СРО в строительной отрасли.
Это объединение будет заниматься регулированием деятельности управляющих компаний, и власти будет легче совместно с ними работать над решением возникающих проблем. Представители регионального минтэка и департамента городского хозяйства мэрии Архангельска предложение поддержали, собравшихся руководителей управляющих компаний идея тоже заинтересовала. При этом они отметили, что лицензирование УК, которое с целью контроля за их деятельностью начало внедряться пять лет назад, себя не оправдало, и сейчас на федеральном уровне встаёт вопрос: что вместо него необходимо для регулирования рынка услуг ЖКХ? Дело в том, что получить лицензию сегодня легко, а вот лишить её, даже если УК работает из рук вон плохо, очень сложно. При этом и система штрафов не меняет положение: все выписанные суммы штрафов раскидываются по счетам за оказанные коммунальные услуги, и в итоге за нерадивых «управляек» расплачиваются собственники жилья.
В случае же создания саморегулируемой организации в сфере ЖКХ, отвечать рублём в случае штрафов управляющие компании будут не за счёт собственников, а на средства из фонда организации. Ведь понятно, что одним административным давлением заставить управляющие компании работать хорошо невозможно. А в этом случае кроме финансовой стороны вопроса будут играть роль и корпоративные отраслевые стандарты. Да и с «потребительским терроризмом», который тоже случается, будет справляться легче, организовав на базе СРО, к примеру, ту же школу грамотного потребителя.
В итоге уже к концу круглого стола идея объединения начала прорастать корнями: появились идеи по поводу концепции объединения и предложения в устав организации. Тем не менее, собравшиеся взяли тайм-аут и договорились через некоторое время собраться более широким составом, с приглашением общественников, чтобы выработать конкретные шаги по реализации предложенной идеи.