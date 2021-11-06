Президент: Нагрузку на врачей снизит "дистанционка"

Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты
Инициативы озвучил на форуме «Деловая Россия» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Из-за омикрона нагрузка на амбулаторное звено выросла в разы. Лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов, потому что качественное оказание медицинской помощи без этого невозможно, сказал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, обращаясь к Президенту.
«Важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные технологии для выписывания рецептов для лечения пациента. Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты», — отметил он.
Денис Проценко добавил, что ряд регионов, в том числе Москва, к реализации таких технологий давно готовы. Более того, в столице в настоящее время из-за пандемии выписка больничных листов и их закрытие уже осуществляется с использованием телеконсультации без посещения поликлиники.
Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам — для маркированных лекарств по электронным рецептам. Денис Проценко предложил Президенту поддержать с этой целью принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесен в Правительство. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с «Единой Россией». Президент назвал предложения логичными. «Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», — сказал Владимир Путин.
Предложения партии на форуме также одобрил Минздрав. Ранее «Единая Россия» предлагала Правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн. Напомним, продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре.
«Безусловно, все понимают, что с развитием цифровых технологий рано или поздно мы в любом случае подошли бы к дистанционной продаже не только безрецептурных, но и рецептурных лекарств, — отмечает Сергей Эммануилов, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению, координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Архангельской области. — Просто пандемия ускорила этот процесс. Кроме того, если мы говорим о развитии телемедицины — а это очень важно для многих районов нашей области, которые являются труднодоступными, — то в этом случае не обойтись и без возможности дистанционно выписывать электронные рецепты. Внедрение дистанционных технологий в здравоохранении — это один из шагов по повышению доступности медицинской помощи для населения».