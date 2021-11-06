С олимпийским настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Эту рабочую неделю народные избранники столицы Поморья провели в трудах аки пчелы. Впрочем, это их привычное состояние.
Владимир Хотеновский («Единая Россия») выделил 132 тысячи рублей на первый этап благоустройства филиала "Бакарица" Исакогорско-Цигломенского культурного центра. На эти деньги заменена стойка регистратора и обновлен гардероб, где теперь приятно раздеваться.
Летом там же начнется покраска стен фойе (кто же зимой красит!). Дополнительные средства пойдут из бюджета муниципальные округов. Как говорится, с миру по нитки, а народу радость.
Иван Воронцов («Единая Россия») разбирался со сложностями переселения из аварийного жилья в Северном округе. Да-да, уважаемые читатели, проблема не только в строительстве социальных домов, что наконец сдвинулось с мертвой точки…
Депутат:
- Теперь у людей появился альтернативный вариант – продать своё жильё Администрации города. Цены на квартиры устанавливаются объективно с привлечением независимых оценщиков. Благодаря большой работе, проведенной Губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, федеральное правительство выделило средства на досрочную реализацию программы переселения в нашем городе 2 миллиарда рублей.
Те дома, в которых собственники согласятся продать жильё по рыночной стоимости, будут в скорейшем времени снесены, а их территория будет подготовлена под строительство новых объектов. Так что же мешает?! Не что, а кто…
- Однако, администрация столкнулась с неожиданной проблемой – не могут связаться с некоторыми собственниками. Нередки ситуации, когда фактически люди не проживают по месту регистрации, переехали в другой город или регион, сменили номер телефона. Однако за ними сохраняется право на получение жилья либо денежного возмещения. Посмотрите, пожалуйста, список. Может быть вы, ваши родные или друзья являются нанимателями/собственниками жилья в данных домах Северного территориального округа. Если вы нашли свой дом в указанном перечне, сообщите об этом в администрацию Архангельска, - призвал Иван Воронцов.
Со списком вышеуказанных домов можно ознакомиться здесь.
Петр Ватутин боролся за безопасность пешеходов (прежде всего, детей) в окормляемом им поселке 14-го лесозавода. Депутат возмущен:
- На 14-ом лесозаводе находится четыре остановки общественного транспорта. При этом во всём посёлке нет ни одной «зебры», позволяющей пешеходам безопасно переходить дороги. Единственный знак «Дети» находится возле детского сада. Он также расположен вблизи автобусной остановки. Но, поскольку пешеходный переход никак не обозначен, малышам и их родителям приходится переходить дорогу на свой страх и риск
При этом рабочий (когда-то) поселок, ставший по сути спальным районом, неоднократно отметился в ДТП со смертельным исходом. И виноват всегда пешеход, ведь нет предупреждающих знаков и оборудованных переходов…
- Считаю, что вопрос с установкой пешеходных переходов требует незамедлительного решения. Ведь речь идёт о безопасности и жизнях людей, детей. Направил депутатский запрос в администрацию Архангельска с просьбой принять срочные меры: установить дорожные знаки и обозначить пешеходные переходы, чтобы люди могли спокойно переходить дороги, - докладывает своим избирателям Пётр Ватутин.
Ну, дай Бог…
А еще депутаты радостно встретили начало Олимпийских игр в Пекине. Еще бы, они у нас сами такие спортивные…