Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" призывает архангельских волонтеров на колесах включиться в работу

Автоволонтёры  помогают медикам посещать пациентов на дому. Региональный волонтёрский центр «Единой России» просит откликнуться неравнодушных граждан

Напомним, что волонтёрский центр партии «Единая Россия» начал работу в Архангельской области 23 марта 2020 года — в самом начале распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. «Адресная помощь населению по доставке продуктов, лекарств, бытовая помощь была востребована в первые волны пандемии, когда люди впервые столкнулись с проблемами, связанными с самоизоляцией, — рассказывает Софья Смолина, заместитель руководителя регионального волонтёрского центра партии «Единая Россия». — Сейчас, с распространением более заразного штамма «омикрон» основной акцент в работе волонтёров «Единой России» сделан на помощи медицинским работникам первичного звена здравоохранения. В частности, это участковые врачи, которые работают по вызовам больных коронавирусом на дому. Если раньше за одну смену они посещали, например, 20 адресов, то сейчас нагрузки возросли в два и более раза. И, естественно, при таких нагрузках без автомобиля просто не обойтись.

Сейчас мы располагаем базой из 40 автоволонтёров, 10 из которых работают практически в ежедневном режиме на территории Архангельска и Приморского района. Волонтёр на автомобиле имеет право в течение одного дня оказывать помощь не более четырёх часов. В среднем каждый из них за четыре часа посещает около 25 адресов вместе с медицинским работником. Наши автоволонтёры очень мобильны: от момента, когда мне поступает звонок с заявкой из той или иной поликлиники до момента, когда я найду волонтёра, готового выехать на нужный адрес, проходит менее получаса».

Так же мобильно отреагировали волонтёры «Единой России» и на обращение директора Северного медицинского центра им. Н. А. Семашко Елены Казакевич, которая в понедельник, 31 января, через региональные СМИ попросила откликнуться тех, у кого есть возможность помочь поликлиникам развозить докторов по вызовам. В тот же день в центре им. Н. А. Семашко побывали представители регионального отделения партии «Единая Россия» — депутат Архангельского областного собрания Иван Новиков и депутат Архангельского горсовета Иван Воронцов. Они обсудили с руководством медучереждения варианты возможной помощи, а региональный волонтерский центр партии начал прорабатывать технические детали взаимодействия медиков и волонтёров.

«Мы согласовали время, в которое необходима помощь на вызовах в поликлиниках медицинского центра им. Н. А. Семашко, за этими поликлиниками закреплены три автоволонтёра, составлен график их работы и 3 февраля они уже выехали на вызовы вместе с врачами, — рассказала Софья Смолина. — Предполагается, что работа в таком формате будет идти на протяжении двух следующих недель. Затем, при необходимости, мы скорректируем график. Кроме того, с приходом «омикрона» наши автоволонтёры помогают на постоянной основе врачам ещё трёх поликлиник Архангельска и Заостровской участковой больницы Приморской ЦРБ. Также продолжаются оказываться и другие формы помощи: развоз необходимых лекарств и горячих обедов медикам, работающим в красных зонах». 

«Очень радует, что неравнодушных людей становится всё больше, — отмечает Софья Смолина. —Только за последние два дня ряды наших автоволнотёров пополнились ещё шестью добровольцами. Мы очень благодарны каждому волонтёру и приглашаем людей на автомобилях и с активной жизненной позицией присоединиться к этому движению!»

Если вы готовы оказать посильную помощь в качестве волонтёра, позвоните по телефонам +7-921-082-79-92 или (8182) 28–66–02. Также можно обратиться в офис регионального волонтерского центра партии «Единая Россия» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 96.

04 февраль 07:18 | : Политика

Главные новости


Тигр к нам приходит. Чем потчевать гостей
«Экипаж, взлетаем!» - краткое поручение Путина Правительству, которое изменит судьбу Индиги и Ненецкого округа

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (50)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20