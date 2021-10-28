"Единая Россия" призывает архангельских волонтеров на колесах включиться в работу

Автоволонтёры помогают медикам посещать пациентов на дому. Региональный волонтёрский центр «Единой России» просит откликнуться неравнодушных граждан
Напомним, что волонтёрский центр партии «Единая Россия» начал работу в Архангельской области 23 марта 2020 года — в самом начале распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. «Адресная помощь населению по доставке продуктов, лекарств, бытовая помощь была востребована в первые волны пандемии, когда люди впервые столкнулись с проблемами, связанными с самоизоляцией, — рассказывает Софья Смолина, заместитель руководителя регионального волонтёрского центра партии «Единая Россия». — Сейчас, с распространением более заразного штамма «омикрон» основной акцент в работе волонтёров «Единой России» сделан на помощи медицинским работникам первичного звена здравоохранения. В частности, это участковые врачи, которые работают по вызовам больных коронавирусом на дому. Если раньше за одну смену они посещали, например, 20 адресов, то сейчас нагрузки возросли в два и более раза. И, естественно, при таких нагрузках без автомобиля просто не обойтись.
Сейчас мы располагаем базой из 40 автоволонтёров, 10 из которых работают практически в ежедневном режиме на территории Архангельска и Приморского района. Волонтёр на автомобиле имеет право в течение одного дня оказывать помощь не более четырёх часов. В среднем каждый из них за четыре часа посещает около 25 адресов вместе с медицинским работником. Наши автоволонтёры очень мобильны: от момента, когда мне поступает звонок с заявкой из той или иной поликлиники до момента, когда я найду волонтёра, готового выехать на нужный адрес, проходит менее получаса».
Так же мобильно отреагировали волонтёры «Единой России» и на обращение директора Северного медицинского центра им. Н. А. Семашко Елены Казакевич, которая в понедельник, 31 января, через региональные СМИ попросила откликнуться тех, у кого есть возможность помочь поликлиникам развозить докторов по вызовам. В тот же день в центре им. Н. А. Семашко побывали представители регионального отделения партии «Единая Россия» — депутат Архангельского областного собрания Иван Новиков и депутат Архангельского горсовета Иван Воронцов. Они обсудили с руководством медучереждения варианты возможной помощи, а региональный волонтерский центр партии начал прорабатывать технические детали взаимодействия медиков и волонтёров.
«Мы согласовали время, в которое необходима помощь на вызовах в поликлиниках медицинского центра им. Н. А. Семашко, за этими поликлиниками закреплены три автоволонтёра, составлен график их работы и 3 февраля они уже выехали на вызовы вместе с врачами, — рассказала Софья Смолина. — Предполагается, что работа в таком формате будет идти на протяжении двух следующих недель. Затем, при необходимости, мы скорректируем график. Кроме того, с приходом «омикрона» наши автоволонтёры помогают на постоянной основе врачам ещё трёх поликлиник Архангельска и Заостровской участковой больницы Приморской ЦРБ. Также продолжаются оказываться и другие формы помощи: развоз необходимых лекарств и горячих обедов медикам, работающим в красных зонах».
«Очень радует, что неравнодушных людей становится всё больше, — отмечает Софья Смолина. —Только за последние два дня ряды наших автоволнотёров пополнились ещё шестью добровольцами. Мы очень благодарны каждому волонтёру и приглашаем людей на автомобилях и с активной жизненной позицией присоединиться к этому движению!»
Если вы готовы оказать посильную помощь в качестве волонтёра, позвоните по телефонам +7-921-082-79-92 или (8182) 28–66–02. Также можно обратиться в офис регионального волонтерского центра партии «Единая Россия» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 96.