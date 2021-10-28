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"Единая Россия" "просканировала" архангельскую спортшколу "Юность"

На общественном Совете федерального партийного проекта «Детский спорт» в Архангельской области обсудили дальнейшую судьбу спортшколы «Юность». Заседание прошло в Архангельском региональном отделении партии «Единая Россия»

Вёл заседание Председатель общественного Совета федерального партийного проекта «Детский спорт» в Архангельской области, депутат Архангельской городской Думы Вячеслав Широкий. Также в нём участвовали заместитель министра по делам молодёжи и спорта Архангельской области Андрей Гибадуллин, представители администрации г. Архангельска, руководство и работники спортшколы «Юность», а также руководство спортивной школы №6 города Архангельска.

Напомним, что спорная ситуация возникла, когда  было принято решение о реорганизации МБУ «Спортивная школа «Юность» путём присоединения к МБУ «Спортивная школа № 6». Многие работники «Юности» были встревожены слухами о том, что после реорганизации они могут потерять свои рабочие места. На этом фоне люди стали утверждать, что слияние двух школ неэффективно и принесёт больше вреда, чем пользы, что при этом пострадают дети, занимающиеся в «Юности» и т.д. Так ли это на самом деле, и разбирали участники общественного совета партпроекта «Детский спорт».

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Архангельска Владимир Чуваков рассказал о том, что вопрос об объединении поднимался ещё два года назад. К «Юности» и раньше возникали вопросы с дисциплиной и расписанием занятий, выявлялись факты «раздувания» штата, у школы образовалась кредиторская задолженность. Также речь шла и о том, что объединение её с другой организацией позволит более эффективно использовать выделяемые финансовые средства. В течении нескольких лет проводились проверки работы «Юности», взвешивались все «за» и «против» слияния школы с другой спортивной организацией.

На встрече работники школы «Юность» смогли задать все интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы. Так, директор МБУ «Спортивная школа № 6» Кирилл Сютковский заверил, что дети, ранее занимавшиеся в школе «Юность», после слияния продолжат заниматься спортом и дальше в тех же помещениях, поэтому им не придётся ездить в другой район города (обе школы занимают под занятия различные объекты в Соломбале и Северном округе). Кроме того, никто не планирует увольнять с работы и тренеров. Кадровые сокращения могут коснутся только тех специалистов, кто был принят на работу как совместитель, так как проверки показали, что это не эффективно и в принципе в этом нет необходимости.

В настоящее время главой администрации г. Архангельск Дмитрием Моревым подписано распоряжение о реорганизации МБУ «Спортивная школа «Юность» путём присоединения к МБУ «Спортивная школа № 6». Проведены проверки мест для занятий, тренеров, групп занимающихся, составляется проект штатного расписания и план график хозяйственной деятельности. При этом заместитель министра по делам молодёжи и спорта Архангельской области Андрей Гибадуллин заверил собравшихся, что как куратор по г. Архангельску готов приезжать в спортшколу и лично разъяснять все вопросы, которые будут возникать в ходе реорганизации.  

03 февраль 12:52 | : Политика

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