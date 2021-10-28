По инициативе «Единой России» с 1 февраля должники могут защитить от списания минимальный гарантированный доход

Если у человека есть на содержании иждивенцы, защищенная сумма может быть увеличена.
Чтобы сохранить минимальный доход в размере прожиточного минимума трудоспособного человека, должнику необходимо написать заявление в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет, на котором будут сохраняться средства. Об этом ER.RU сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
«Если судебный пристав возбуждает дело о списании средств, в соответствии с законом он будет обязан предупредить человека о том, что у него такое право есть. Разъяснить, что для его реализации нужно указать один счет в одном банке, с которого деньги в объеме гарантированного минимального дохода ежемесячно списываться не будут», - сказал он.
Он напомнил также, что от списания защищен ряд социальных выплат. Причем, их списание может быть только добровольным — по письменному согласию гражданина. В перечень выплат, не подлежащих списанию, вошли все выплаты согласно актам Президента и Правительства, пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.
Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами - инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России.
С инициативой запретить списание соцвыплат за долги выступили представители «Единой России» на встрече с Президентом 22 августа 2021 года. Глава государства поддержал инициативу и поручил внести законодательные изменения. Законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги по кредитам «Единая Россия» внесла в Госдуму в начале сентября. Он был принят нижней палатой парламента 22 декабря 2021 года.