Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

По инициативе «Единой России» с 1 февраля должники могут защитить от списания минимальный гарантированный доход

Если у человека есть на содержании иждивенцы, защищенная сумма может быть увеличена.

Чтобы сохранить минимальный доход в размере прожиточного минимума трудоспособного человека, должнику необходимо написать заявление в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет, на котором будут сохраняться средства. Об этом ER.RU сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Если судебный пристав возбуждает дело о списании средств, в соответствии с законом он будет обязан предупредить человека о том, что у него такое право есть. Разъяснить, что для его реализации нужно указать один счет в одном банке, с которого деньги в объеме гарантированного минимального дохода ежемесячно списываться не будут», - сказал он.

Он напомнил также, что от списания защищен ряд социальных выплат. Причем, их списание может быть только добровольным — по письменному согласию гражданина. В перечень выплат, не подлежащих списанию, вошли все выплаты согласно актам Президента и Правительства, пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.

Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги депутаты «Единой России» прорабатывали с профильными ведомствами - инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России.

 С инициативой запретить списание соцвыплат за долги выступили представители «Единой России» на встрече с Президентом 22 августа 2021 года. Глава государства поддержал инициативу и поручил внести законодательные изменения. Законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги по кредитам «Единая Россия» внесла в Госдуму в начале сентября. Он был принят нижней палатой парламента 22 декабря 2021 года.

03 февраль 07:39 | : Политика

Главные новости


Тигр к нам приходит. Чем потчевать гостей
«Экипаж, взлетаем!» - краткое поручение Путина Правительству, которое изменит судьбу Индиги и Ненецкого округа

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (37)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20