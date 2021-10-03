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Глава Архангельска проверил отдаленные районы на предмет уборки снега

В план рабочей поездки Дмитрия Морева были включены территории, по которым ранее поступали обращения от жителей.

Основные работы по расчистке после снегопадов были выполнены в предыдущие две недели. Но и сейчас некоторые проезды требуют выхода техники.  

- Мы стараемся синхронизировать работу подрядчика округа и управляющих компаний. Например, здесь, во дворе дома по ул. Почтовый тракт, 30, одновременно задействован трактор нашей подрядной организации и дворник УК. Он убирает отвал, который появился у крылец после прохода техники, - пояснил глава администрации округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов. 

Дмитрий Морев также убедился, что расчищаются проезды на Жаровихинском кладбище. Здесь организована и вывозка снега, чтобы в весенний период не было значительного подтопления.

Администрация округа готовится к заключению контракта на вывоз снега с территорий общего пользования. До начала сезона таяния планируется убрать снежные горы в местах, где это необходимо. 

В микрорайоне Хлебокомбината и поселка ЛДК-4 в Исакогорском округе также работает техника – подрядчик департамента транспорта занимается расширением проездов, чтобы было удобно автомобилистам и пешеходам. Вчера уборка проводилась в Затоне. Глава администрации Исакогорского и Цигломенского округов Николай Боровиков отмечает, жалоб от жителей на этой неделе практически нет, но есть необходимость уборки на подъездах к школам и садикам. Субподрядная организация МДУ занимается уборкой улично-дорожной сети. Претензии в этой части возникают не часто и устраняются быстро.

 - Только с дорог города за минувшие сутки МДУ вывезло 4200 тонн снега. Погода дает передышку, которую мы используем как раз для вывоза снега. По дворовым и внутриквартальным проездам количество жалоб уменьшилось в 10 раз, поскольку проезд и проход обеспечен. Сейчас готовимся к следующему этапу – вывозке снега с дворовых и квартальных проездов. Приступим к этой работе с середины февраля, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев. 

Руководителям округов Дмитрий Морев поручил активизировать претензионную работу с  магазинами и торговыми центрами, которые обязаны вывозить снег с закрепленных за ними территорий, а не сдвигать к проездам или складировать на парковках.

02 февраль 16:20 | : Политика

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