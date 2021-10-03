«Единая Россия»: с 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован по фактической инфляции

Фракция партии обеспечила выполнение соответствующего поручения Президента и увеличение выплаты.
Маткапитал с 1 февраля проиндексирован по уровню фактической инфляции - на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 млн семей, сообщила ER.RU вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.
«После поручения Президента мы в сжатые сроки внесли соответствующие поправки, в приоритетном порядке законопроект был принят и подписан главой государства. Теперь важно, чтобы помощь до семей дошла в полном объеме, без сбоев и бюрократических препятствий. Мы внимательно будем следить за этим», - сказала она.
В 2021 году при рождении первого ребенка сумма материнского капитала составляла 483,8 тысяч рублей, при рождении второго - 639, 4 тысячи рублей. С 1 февраля на первого ребенка можно будет получить 524,5 тысяч рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что для родителей такая индексация очень важна, а средства можно использовать на улучшение жилищных условий - это основное направление для большинства семей.
Она также напомнила, что получить маткапитал могут женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года, и женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались мерами господдержки. Кроме того, право на маткапитал имеют мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года. Также воспользоваться маткапиталом могут женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка с 1 января 2020 года и мужчины, усыновившие и в одиночку воспитывающие ребенка с 1 января 2020 года.
Еще один важный момент – воспользоваться мерой поддержки стало проще. «Сертификат на маткапитал оформляется маме автоматически в течение пяти рабочих дней. Данные о нем направляются в личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Сертификат можно оформить как в электронном, так и в бумажном виде. Если сертификат не был оформлен автоматически, можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ, либо онлайн на портале Госуслуг», - пояснила Татьяна Буцкая.
Далее, чтобы распорядиться средствами по своему желанию, родители должны обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. На рассмотрение такого заявления отводится не больше десяти рабочих дней (раньше был месяц).
Татьяна Буцкая добавила, что в настоящее время, по данным Счетной палаты, порядка 700 тысяч граждан имеют на счетах остатки средств маткапитала в пределах 25 тысяч рублей.
«Эти средства образуются следующим образом: например, семья решила свой маткапитал потратить на ипотеку. В декабре родители написали заявление в банк, чтобы тот вложил все средства в ипотеку. Наступает новый год, происходит индексация. Однако банк снимает в счет погашения ипотеки первоначально заявленную сумму», - пояснила парламентарий. Сейчас стоит задача вернуть эти деньги семьям, причем получить их родители должны наличными, заключила она.
Также, по словам Татьяны Буцкой, «Единая Россия» работает над расширением возможностей использования материнского капитала - на получение образования детьми, на оплату частных детских садов. Часть средств нуждающаяся семья может получить в форме ежемесячной выплаты. «Мы хотим, чтобы у родителей появилась возможность потратить часть денег на ремонт в квартире, но прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта», - пояснила депутат.
Депутат Госдумы от Архангельской области Елена Вторыгина, комментируя принятое решение, подчеркнула, что государство не отступает от сформированных приоритетов - социальная поддержка граждан, особенно семей с детьми. Она также напомнила, что по инициативе и при поддержке «Единой России» уже реализуются законы о бесплатном питании для учеников начальных классов, о выплатах беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оплате больничных в размере 100% среднего заработка для родителей детей до семи лет.