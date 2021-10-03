"Умные спортплощадки" - подарок Поморью от "Единой России"

Предложение партии о создании сети современных спортплощадок для сельских территорий и малых городов ранее поддержал Президент Владимир Путин.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым регионы в ближайшие три года получат свыше 9 млрд рублей на строительство более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных спортивных площадок». Документ опубликован на сайте Кабмина.
Из них 2,4 млрд рублей выделят в 2022 году, 3,3 млрд рублей — в 2023 году, 3,4 млрд рублей — в 2024 году. Деньги поступят в 84 региона.
О выделении средств на возведение объектов ранее сообщил Михаил Мишустин. По его словам, это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом в шаговой доступности, которые включают в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута.
В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 января на совещании Правительства о ходе реализации инициатив социально-экономического развития России до 2030 года сообщил, что при поддержке «Единой России» в регионах будет создано 1,5 тысячи «умных» спортплощадок. По его словам, финансирование федерального проекта «Бизнес-спринт», который предусматривает государственно-частное партнерство, составит 16 млрд рублей, еще 14 млрд – внебюджетные инвестиции. Задача проекта - создать условия для привлечения граждан к спорту и необходимую для этого спортивную инфраструктуру в шаговой доступности.
«Радует, что сегодня в Архангельской области растёт количество людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. Этот показатель – один из критериев эффективной реализации национальных проектов,— говорит председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АОСД Иван Новиков. — Депутаты фракции «Единая Россия» как в областном Собрании, так и в муниципальных образованиях нашего региона предпринимают конкретные действия для того, чтобы развивать спортивную инфраструктуру. В частности, в Архангельской области по инициативе фракции «Единая Россия» на эти цели ежегодно выделяются средства и в регионе уже построено более 260 плоскостных спортивных сооружений – хоккейные корты, спортивные площадки, площадки для мини-футбола и др.
Тем не менее, результаты наших командировок с региональным министром по делам молодёжи и спорта Андреем Багрецовым показывают, что существует огромный запрос, особенно в сельских территориях, на модульные спортзалы, практически везде есть дефицит спортивных площадей. Поэтому мы очень надеемся, что средства, которые благодаря инициативе губернатора региона Александра Цыбульского, поступят в регион, позволят частично закрыть эту потребность.
В конце января нам поступила информация, что Архангельская область в ближайшие три года получит на условиях софинансирования порядка 120 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство модульного спортзала и «умных» спортивных площадок. Поэтому сегодня задача депутатов фракции «Единая Россия» — предусмотреть выделение соответствующих средств и в бюджетах регионального и муниципального уровней».
Напомним, предложение «Единой России» о создании сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов Президент Владимир Путин поддержал на Съезде партии в 2021 году. «Единая Россия» добилась увеличения финансирования на эти цели из федерального бюджета. По инициативе партии регионы получат еще 400 млн рублей ежегодно, что позволит дополнительно вводить порядка 20 таких площадок. Мероприятия по поддержке физической культуры и спорта являются важным направлением народной программы партии.