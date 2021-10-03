Александр Цыбульский отдал машины аппарата правительства медикам

Вчера на еженедельном оперативном совещании регионального правительства противодействие коронавирусной инфекции стало основной рассматриваемой темой. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Поморья Александр Герштанский доложил главе региона Александру Цыбульскому, что из-за серьезно возросшего количества вызовов врачей на дом стала остро ощущаться нехватка автотранспорта для доставки медиков к пациентам.
В связи с этим Александр Цыбульский распорядился направить в помощь медикам автомобили из правительственного автопарка.
— В сложившейся ситуации для помощи врачам необходимо использовать все имеющиеся возможности, – подчеркнул глава Поморья.
Начиная со вторника, 1 февраля, для выезда к больным задействован 21 автомобиль из правительственного автопарка, 14 из них работают в Архангельске, семь – в Северодвинске.
Напомним, ранее главврач больницы им. Семашко Елена Казакевич обратилась через соцсети к архангельским автолюбителям с просьбой помочь медикам с визитами к больным на дому. Под воззванием тут же появились предложения к чиновникам отказаться от служебного транспорта хотя бы на время пандемии.