Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский отдал машины аппарата правительства медикам

Вчера на еженедельном оперативном совещании регионального правительства противодействие коронавирусной инфекции стало основной рассматриваемой темой. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Поморья Александр Герштанский доложил главе региона Александру Цыбульскому, что из-за серьезно возросшего количества вызовов врачей на дом стала остро ощущаться нехватка автотранспорта для доставки медиков к пациентам.

В связи с этим Александр Цыбульский распорядился направить в помощь медикам автомобили из правительственного автопарка.

— В сложившейся ситуации для помощи врачам необходимо использовать все имеющиеся возможности, – подчеркнул глава Поморья.

Начиная со вторника, 1 февраля, для выезда к больным задействован 21 автомобиль из правительственного автопарка, 14 из них работают в Архангельске, семь – в Северодвинске.

Напомним, ранее главврач больницы им. Семашко Елена Казакевич обратилась через соцсети к архангельским автолюбителям с просьбой помочь медикам с визитами к больным на дому. Под воззванием тут же появились предложения к чиновникам отказаться от служебного транспорта хотя бы на время пандемии.

01 февраль 13:23 | : Политика

Главные новости


Тигр к нам приходит. Чем потчевать гостей
«Экипаж, взлетаем!» - краткое поручение Путина Правительству, которое изменит судьбу Индиги и Ненецкого округа

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (15)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20