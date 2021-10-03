"Единая Россия" поставила "диагноз" омикрону в Архангельской области

31 января в Архангельском региональном отделении «Единой России» прошёл прямой эфир, где эксперты рассказали о текущей ситуации с пандемией в регионе.
Участниками прямого эфира стали Александр Герштанский, исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области, Сергей Эммануилов, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению, координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Архангельской области, Владимир Агафонов, главный внештатный инфекционист Архангельской области и Наталья Флеглер, руководитель Заостровской участковой больницы Приморской ЦРБ.
Новая волна пандемии коронавируса, связанная со шатммом «омикрон», на порядок увеличила число инфицированных: по сравнению с 200-300 ежедневно выявляемых ранее случаев, сегодня в Архангельской области каждый день заболевают порядка 2000 жителей. По словам Александра Герштанского, в текущую неделю рост числа заболевших в регионе ещё продолжится, далее по прогнозам ожидается выход на плато, когда показатели числа заражённых держатся на одном уровне, а затем через несколько недель начнётся снижение.
В настоящее время стало болеть больше детей. Так, на начало 2022 года на стационарном лечении находились около 20 детей, сейчас — около 60. Но и у детей, и у взрослых, заражённых штаммом «омикрон», болезнь как правило протекает в нетяжёлой форме. Сегодня в регион поступила двухфазная вакцина «Спутник-М», предназначенная для подростков от 12 до 18 лет. Уже вакцинированы более 20 подростков, все они находятся под наблюдением, побочных эффектов не выявлено. Вакцинация исключительно добровольная, при этом в первую очередь на неё приглашаются подростки из группы риска — с хроническими заболеваниями (ожирение, сахарный диабет и др.)
На прямом эфире все специалисты сошлись во мнении, что только массовая вакцинация поможет быстрее погасить новую волну коронавируса. Сейчас, по информации руководителя регионального минздрава, в Архангельской области провакцинировано около 54% всего населения, среди взрослого населения процент выше — порядка 65%, а с учётом пререболевших иммунитетом обладают более 75% взрослых людей. При этом, как отметил Сергей Эммануилов, в отдалённых населённых пунктах труднодоступных местностей нашей области — Лешуконском, Пинежском, Мезенском районах процент вакцинированных граждан составляет свыше 90%. По его словам, это объясняется тем, что люди понимают: необходимо застраховать себя от тяжёлого течения болезни, так как до стационара здесь добраться труднее.
Собравшиеся также напомнили, что помимо более лёгкого по течению штамма «омикрон» в популяции продолжает циркулировать и штамм «дельта», который часто приводит к тяжёлым пневмониям и другим осложненеиям. Как рассказал Александр Герштанский, сегодня из 100% взятых проб на «дельту» приходится 20%-30%. Так что бдительность терять не стоит. При этом Минздрав РФ выпустил памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции, так как во многих случаях больные могут оставаться и проходить лечение дома. Сегодня, как по всей России, так и в Архангельской области действует единый многоканальный номер телефона 122, набрав который, граждане могут получить необходимые консультации и вызвать врача. Важно, что даже если с учётом многократно возросшей нагрузки на медперсонал, врач сможет посетить вас только на следующий день после вызова, больничный будет оформлен со дня, когда звонок от вас поступил на горячую линию 122.
Александр Герштанский отметил, что сегодня в нашей области операторы горячей линии получают по несколько тысяч звонков ежедневно. Так, по его словам, 31 января за 12 часов работы уже поступило более 2000 звонков от граждан. Пиковая нагрузка приходится на промежуток с 8 до 10 часов утра. Поэтому руководитель регионального минздрава напомнил, что если ваш звонок не приняли сразу, можно дозвониться чуть позже, набрав номер ещё раз. Он также привал всех, кто почувствовал симптомы ОРВИ, ни в коем случае не ходить на работу до тех пор, пока не будет получен отрицательный мазок на ковид.
Эксперты также ответили на вопросы, которые задавали зрители в ходе прямого эфира. В частности, граждан интересовало, нужно ли определять уровень антител к вирусу перед тем, как пройти ревакцинацию, насколько достоверно экспресс-тестирование по коронавирусу, можно ли прививать младенцев, как пройти реабилитацию после перенесённого заболевания, куда обращаться если не знаешь, к какой поликлинике ты прикреплён и др.
Ответы на все эти вопросы вы можете узнать, посмотрев запись эфира в официальной группе Регионального отделения «Единой России» в социальной сети ВКонтакте